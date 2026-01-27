Boca presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero como los nuevos refuerzos

Boca Juniors hizo oficial la llegada de los nuevos refuerzos, Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, en una conferencia de prensa tras la firma de sus contratos. Ambos jugadores compartieron sus primeras palabras como futbolistas del Xeneize.
Boca Juniors presentó oficialmente este martes a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero como nuevos refuerzos del club en una conferencia de prensa posterior a la firma de sus contratos y su primer entrenamiento.
Los dos jugadores se unieron al Xeneize con la intención de aportar experiencia y calidad en el mediocampo y el ataque, respectivamente. En sus primeras declaraciones como jugadores de Boca, ambos expresaron sus motivaciones y objetivos para esta nueva etapa.
Ángel Romero, el delantero paraguayo proveniente de Corinthians, fue el primero en hablar ante la prensa. El jugador expresó su emoción por llegar a “un club enorme” con “una hinchada que se respeta en todo el mundo”. “Vengo con hambre, con compromiso y con muchas ganas de competir, dejarlo todo en la cancha y pelear por cosas grandes”, señaló el atacante guaraní. Además, Romero compartió una anécdota sobre su primer acercamiento al club, cuando, junto a su hermano Óscar, se presentó para una prueba en Boca siendo muy joven, aunque no pudieron fichar por motivos familiares. Ahora, muchos años después, podrá cumplir su sueño de jugar en la institución.
Ascacíbar: ilusión por jugar con Leandro Paredes
Por su parte, Santiago Ascacíbar, mediocampista con pasado en Estudiantes de La Plata, también compartió su entusiasmo por unirse al equipo de La Ribera. El volante se mostró particularmente ilusionado por la posibilidad de jugar junto a Leandro Paredes, un jugador de gran renombre internacional.
“Con Leo se puede hacer un montón de cosas posibles. Todos lo conocen, saben la clase de jugador que es y todo lo que ganó. Tener un compañero así te hace mejorar y potenciar”, comentó Ascacíbar, quien ya piensa en los desafíos que tiene por delante con el Xeneize.
El mediocampista también se refirió a su decisión de unirse a Boca, destacando que la prioridad siempre fue el club de La Ribera. “La decisión uno la pensó, una vez que pasaban los días tenía más seguridad de estar acá. Tenía pocas dudas, quería venir y que se cierre”, afirmó tajantemente Ascacíbar, quien agregó que su deseo de unirse al Xeneize nunca estuvo condicionado por otras opciones, dejando claro que "A River no quería ir".
Nuevos dorsales y objetivos para el futuro
En cuanto a los dorsales que utilizarán en Boca, Ascacíbar llevará el número 25, mientras que Ángel Romero vestirá la camiseta número 29. Ambos jugadores fueron recibidos con entusiasmo por los hinchas presentes en la conferencia, que ya esperan verlos en acción con la camiseta azul y oro. Romero también se refirió a su deseo de conquistar títulos con Boca, asegurando que “me gustaría ganar un título acá con Boca y algo importante. Sería un objetivo muy lindo en mi carrera”.
Con estos dos nuevos refuerzos, Boca Juniors se prepara para enfrentar nuevos desafíos, con la mirada puesta en continuar peleando por los títulos nacionales e internacionales.
Los primeros meses de 2026 serán claves para definir el futuro de estos jugadores y su adaptación al club. A pesar de la alta competencia, tanto Ascacíbar como Romero están comprometidos con los objetivos del club y se han mostrado listos para contribuir con su talento y garra a los desafíos del Xeneize.