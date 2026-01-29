Patronato celebrará sus 112 años con actividades para socios y una jornada especial en la sede social

Patronato se prepara para celebrar sus 112 años de historia con una jornada especial destinada a socios, hinchas y familias rojinegras. En la previa del aniversario, la institución organizó actividades recreativas en la sede social de calle Grella, combinando propuestas sociales con el presente deportivo del plantel profesional, que continúa su puesta a punto para la Primera Nacional.

A través de sus redes oficiales, el club invitó a la comunidad a participar del encuentro. “Este sábado vivimos la previa de un nuevo aniversario. Los esperamos en la sede social de calle Grella para celebrar y esperar al domingo, que cumplimos un nuevo año de vida del más grande de Entre Ríos”, señalaron desde la entidad.

Actividades y beneficios para socios

La jornada incluirá promociones y servicios pensados para el público habitual del club. Entre las propuestas anunciadas, habrá 2x1 para socios en el uso de las piletas durante todo el día, en el horario de 9 a 21, además de cantina, música en vivo y distintas sorpresas.

Desde la institución remarcaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro y celebración. “Contaremos con servicio de cantina, música en vivo y muchas sorpresas más. Los esperamos para disfrutar una nueva jornada especial con toda la familia rojinegra”, indicaron en la convocatoria.

De esta manera, Patronato busca reforzar el vínculo con sus socios en una fecha significativa, combinando el aniversario con propuestas recreativas abiertas a toda la comunidad.

Puesta a punto del plantel

Mientras se organizan los festejos, el plantel profesional de Patronato continúa con su preparación deportiva. Este miércoles completó una nueva jornada de ensayos futbolísticos en Santa Fe, donde enfrentó a Colón en dos amistosos disputados a puertas cerradas en el predio 4 de Junio.

El primer encuentro finalizó sin goles, en un trámite parejo, con orden defensivo y control de la mitad de cancha. En el segundo turno, el equipo logró mayor profundidad y se impuso por 1 a 0, con tanto de Strey, resultado que dejó buenas sensaciones al cuerpo técnico.

Estos compromisos le permitieron al entrenador observar variantes, evaluar rendimientos individuales y sumar minutos de competencia antes del inicio del campeonato.

Expectativa por el debut

El calendario del certamen sufrió modificaciones y el estreno fue reprogramado para mediados de febrero. El debut será el sábado 14 ante San Martín de Tucumán como visitante, mientras que la presentación en el estadio Presbítero Grella quedó prevista para el 21 frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Con el aniversario como marco y el torneo cada vez más cerca, Patronato atraviesa días de celebración institucional y ajuste deportivo, combinando historia, comunidad y competencia en el arranque de una nueva temporada.