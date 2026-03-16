CEF Nº1 inscribe para natación y otras actividades en el Complejo Escuela Hogar

El Centro de Educación Física Nº1 abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en el Complejo Escuela Hogar. La propuesta incluye natación, gimnasia y actividades acuáticas para niños, adultos y adultos mayores.
El Centro de Educación Física Nº1 (CEF Nº1) abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en el Complejo Escuela Hogar, donde se desarrollan diversas propuestas deportivas y recreativas, entre ellas natación y actividades acuáticas destinadas a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. La jornada comenzó a las 9 en el Salón de Actos del complejo y se extenderá hasta las 16 o hasta completar los cupos disponibles.
La rectora del CEF Nº1, Cecilia Delcase, explicó a Elonce que cada año se repite una fuerte demanda por parte de la comunidad interesada en participar de las actividades. Según indicó, “año a año tenemos una demanda muy grande de alumnos y estudiantes que quieren inscribirse y que asisten a las actividades que proponemos desde el Centro de Educación Física”.
En esta primera instancia, la inscripción estuvo destinada a alumnos que ya participaban de las propuestas del ciclo lectivo anterior o de las actividades de verano. “Esta inscripción arrancó a las 9 de la mañana y terminará a las 16 horas o hasta que se completen los cupos”, explicó Delcase, al tiempo que señaló que “mañana será el turno de los alumnos nuevos que quieran inscribirse, siempre y cuando haya disponibilidad”.
Alta demanda para las actividades deportivas
El interés de los vecinos quedó reflejado desde muy temprano en el predio de la Escuela Hogar. Incluso hubo personas que llegaron durante la madrugada para asegurarse un lugar en las propuestas del centro. En ese sentido, Delcase contó que “la demanda es muy grande; incluso hubo alumnos que llegaron a las tres o tres y media de la mañana para hacer la fila y recibir su número”. La rectora remarcó que esa situación refleja el entusiasmo de la comunidad por participar de las actividades deportivas y recreativas que se brindan en el lugar.
Además, aclaró que el inicio de las inscripciones se dio más tarde de lo previsto debido a cuestiones administrativas vinculadas a la resolución oficial del ciclo lectivo. “Este año recibimos la resolución un poco más tarde de lo que teníamos previsto, por eso también el comienzo de las propuestas fue un poco tardío”, indicó.
La responsable del centro destacó que las actividades son abiertas a toda la comunidad y no tienen costo obligatorio. “La idea es que todos puedan acceder; las actividades son libres y gratuitas, simplemente hay una colaboración para la cooperadora”, explicó.
Propuestas para todas las edades
El CEF Nº1 ofrece una amplia variedad de actividades destinadas a distintos grupos etarios. Entre las propuestas se destacan las clases de natación para niños desde los cuatro años, con horarios distribuidos durante la mañana, la tarde y la siesta. Además, se dictan clases de aquagym y aqcuafuncional, junto con otras actividades físicas como musculación, caminata, gimnasia y natación para adultos en diferentes niveles de aprendizaje.
Delcase detalló que “tenemos natación para niños desde los cuatro años en distintos días y horarios; también aquagym, aqcuafuncional, musculación, caminata, gimnasia y natación para adultos en distintos niveles”.
La rectora resaltó que el centro convoca a personas de distintos puntos de la región. “La prioridad para nosotros es la comunidad; viene gente de San Benito, de Oro Verde y de otros lugares cercanos”, sostuvo, y valoró que muchas personas elijan el espacio por la diversidad de actividades y el ambiente que se genera.
Actividades que fortalecen la comunidad
Además de las clases regulares, el Centro de Educación Física Nº1 organiza durante el año distintas actividades recreativas y encuentros de integración para los alumnos. Estas propuestas buscan fomentar la convivencia y fortalecer los vínculos entre quienes participan de las actividades.
Entre las iniciativas se encuentran celebraciones por el Día del Adulto Mayor, actividades especiales por el Día de la Primavera y jornadas de convivencia en espacios naturales.
Delcase recordó que en años anteriores se realizaron experiencias como el cruce a la isla Curupí o salidas de “vida en la naturaleza” en tren. “Siempre estamos pensando propuestas para toda la comunidad; lo que generalmente recibimos de los alumnos es una muy buena predisposición y comentarios positivos porque se sienten cómodos”, expresó.
Finalmente, señaló que el crecimiento sostenido de la demanda también plantea nuevos desafíos para la institución. “Sería ideal contar con algunas horas cátedra más, porque la demanda es muchísima y la gente realmente disfruta de las actividades que se brindan”, concluyó.