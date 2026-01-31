Enzo Fernández lideró el triunfo épico del Chelsea ante West Ham

Enzo Fernández se convirtió en la figura de la jornada 24 de la Premier League al marcar el gol del triunfo del Chelsea sobre West Ham en el minuto 91, tras remontar un 0-2 inicial.
Chelsea protagonizó una remontada histórica en Stamford Bridge, gracias a un gol de Enzo Fernández en el minuto 91 que selló la victoria 3-2 sobre West Ham. El equipo dirigido por Liam Rosenior había arrancado el segundo tiempo con una desventaja de dos goles, tras los tantos de Jarrod Bowen y Crysencio Summerville, y parecía condenada a una derrota que complicaría su lucha por la Champions League. Sin embargo, la aparición del mediocampista argentino cambió el rumbo del partido.
La jugada decisiva comenzó con una asistencia precisa del ecuatoriano Moisés Caicedo hacia João Pedro, quien dentro del área eligió ceder el balón a Enzo Fernández, que definió de primera al fondo de la red. Con este tanto, Fernández alcanzó 11 goles en la temporada, ocho en Premier League, consolidando su gran momento futbolístico con los Blues.
Chelsea resurge tras un primer tiempo para el olvido
El primer tiempo fue dominado claramente por West Ham, que aprovechó la superioridad en el mediocampo para adelantarse rápidamente. Jarrod Bowen abrió el marcador a los seis minutos, mientras que Summerville amplió la ventaja con un gol de estilo similar al de Fernández, tras un centro desde la banda que encontró al delantero en el punto de penal.
Sin embargo, Chelsea reaccionó con fuerza en la segunda mitad. La entrada de João Pedro al inicio del complemento cambió la dinámica ofensiva del equipo, y su tanto de cabeza en el minuto 57 dio inicio a la remontada. Poco después, Marc Cucurella igualó el marcador con un remate aéreo, manteniendo vivas las esperanzas de los locales.
Con la presión en aumento y el reloj acercándose al final, Chelsea manejó con paciencia sus ataques, y la conexión entre Caicedo, João Pedro y Fernández culminó en el gol del triunfo que desató la euforia en Stamford Bridge.
Impacto en la Premier League y próximos desafíos
El triunfo permite a Chelsea mantenerse en la pelea por la clasificación a la próxima UEFA Champions League, alcanzando los 40 puntos y situándose en la cuarta posición de la tabla. Solo Arsenal, Manchester City y Aston Villa están por delante, mientras que el Manchester United podría superarlos si gana su próximo partido contra Fulham.
Por su parte, West Ham desperdició una oportunidad clave para alejarse de la zona de descenso. Con 20 puntos, los Hammers permanecen en peligro junto a Burnley y Wolverhampton, mientras que Nottingham Forest, con un partido menos, los supera en la tabla, según Infobae.
El próximo desafío del Chelsea será la revancha de las semifinales de la Carabao Cup contra Arsenal, luego de caer 3-2 en la ida. El encuentro se jugará el martes 3 de febrero a las 17:00 (hora argentina), y Enzo Fernández volverá a ser la principal carta ofensiva de los Blues.