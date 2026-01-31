River visita a Rosario Central y Boca recibe a Newell´s en el Torneo Apertura

River tendrá una peligrosa visita este domingo ante Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura, donde buscará un nuevo triunfo que le permita seguir con puntaje ideal.

El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, está programado para las 21:30, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por Andrés Merlos.

River llega a este partido con puntaje ideal, luego de lo que fue un muy buen inicio en este Torneo Apertura. En la primera fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron 1-0 como visitante a Barracas Central, mientras que en su siguiente presentación dieron una muestra de carácter para superar 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local.

Este buen inicio le permitió al “Millonario” llegar a este fecha como líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza, con seis unidades cada uno.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing como visitante, lo que le permitió recuperarse tras la derrota como local en el debut ante Belgrano de Córdoba, en un partido que se le había escapado de manera increíble en el final.

Los dirigidos por Jorge Almirón, que el año pasado protagonizaron una de las mayores polémicas de los últimos tiempos luego de que la AFA le inventara de la noche a la mañana el título de Campeón de Liga, quieren conseguir una victoria que les permita posicionarse en las primeras posiciones de la Zona B y afianzarse como uno de los candidatos a pelear por un título dentro de la cancha.

Boca recibe a Newell´s

Boca recibirá este domingo a Newell´s, por la tercera fecha del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída en su última presentación ante el campeón Estudiantes de La Plata.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y tendrá transmisión de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca tuvo un irregular comienzo en este Torneo Apertura, ya que debutó con un triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra, aunque en su siguiente presentación cayó 2-1 frente a Estudiantes en condición de visitante.

Es por esto que el “Xeneize”, que es dirigido por Claudio Úbeda, ocupa la octava posición de la Zona A, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se definan los clasificados a los playoffs.

De cara a este encuentro todo apunta a que podría darse el debut de dos jugadores que firmaron contrato en la última semana. Se trata del mediocampista Santiago Ascacíbar y del delantero paraguayo Ángel Romero.

Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en el campeonato local, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local.

Es por esto que los dirigidos por la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez irán en busca de su primer triunfo en el 2026. (NA)