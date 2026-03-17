Escándalo en el fútbol mundial: Marruecos campeón tras fallo de la CAF

El escándalo en el fútbol mundial sacudió la Copa Africana de Naciones: la CAF le quitó el título a Senegal y se lo otorgó a Marruecos por una decisión administrativa tras la final.
El escándalo en el fútbol mundial estalló tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que resolvió quitarle el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal y otorgárselo a Marruecos luego de una polémica resolución administrativa.
La medida fue comunicada oficialmente este martes, cuando el organismo confirmó que Marruecos fue declarado campeón del torneo que finalizó en enero, tras adjudicarle una victoria por 3-0 en la final frente a Senegal.
Según detalló la CAF, la decisión se basó en la aplicación de los Artículos 82 y 84 del reglamento, al considerar que la selección senegalesa incurrió en conductas que derivaron en la pérdida administrativa del partido.
El fallo que cambió al campeón
En el comunicado oficial, el organismo explicó que el fallo fue emitido por la Junta de Apelación, que analizó lo ocurrido durante la final y resolvió modificar el resultado deportivo.
De esta manera, Marruecos pasó a ser el ganador oficial del certamen, pese a que en el campo de juego el título había sido conquistado por Senegal tras imponerse 1-0 en el tiempo extra.
Sin embargo, la resolución no estuvo exenta de sanciones para el equipo marroquí, ya que la CAF también aplicó multas económicas por diversos incidentes ocurridos durante el encuentro.
Sanciones y polémicas en la final
Entre las irregularidades señaladas, se incluyeron el comportamiento de los alcanzapelotas, el uso de láseres y la interferencia en la zona del VAR, situaciones que generaron controversia durante el partido.
Además, el futbolista marroquí Ismaël Saibari fue sancionado con dos partidos de suspensión por mala conducta, aunque se le anuló la multa económica inicial que había sido establecida.
El fallo cerró así la disputa legal en torno a la final, estableciendo de manera definitiva a Marruecos como campeón del torneo continental.
Qué ocurrió en la final
El encuentro decisivo había tenido un desenlace cargado de tensión y polémica. En los minutos finales, los jugadores de Senegal abandonaron el campo de juego tras la sanción de un penal a favor del equipo local en el minuto 98, señaló TN.
Minutos antes, el árbitro había anulado un gol al conjunto senegalés, lo que generó protestas y un clima de fuerte conflicto dentro del estadio.
Tras la reanudación, Brahim Díaz falló el penal para Marruecos, pero en el tiempo suplementario Pape Gueye convirtió el 1-0 que le dio el triunfo a Senegal en el campo de juego.