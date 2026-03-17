Hockey sobre patines en Paraná: "Es un deporte que necesita acompañamiento para seguir desarrollándose"

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con Lucas Caffaro, referente del Club Atlético Talleres, quien analizó el presente del hockey sobre patines, marcó diferencias entre el femenino y el masculino y detalló las dificultades para sostener la actividad.
Hockey sobre patines en Paraná atraviesa un momento de contrastes, con un crecimiento sostenido en el femenino y dificultades para sostener la participación en el masculino, según analizó Lucas Caffaro, jugador y dirigente del Club Atlético Talleres. El referente dialogó sobre la actualidad de la disciplina, su evolución y los desafíos estructurales que enfrenta.
Caffaro, de 40 años, repasó su extensa trayectoria y recordó que comenzó a practicar el deporte desde muy pequeño: “A los cinco años arranqué en Talleres en la escuelita y me desarrollé en todas las categorías hasta llegar a Primera”. Además, indicó que tuvo un paso por Rowing antes de regresar a su club de origen.
El dirigente destacó que el hockey sobre patines es una disciplina compleja y poco convencional. “No es común que un chico se ponga los patines y salga con un palo a jugar. Es un deporte muy completo, pero también muy difícil de aprender si no arrancás de chico”, explicó.
Diferencias entre el crecimiento femenino y masculino
En su análisis, Caffaro señaló que el hockey femenino logró un crecimiento significativo en los últimos años. “El femenino sacó una ventaja sobre el masculino. Hay jugadoras que han llegado a seleccionados argentinos y han competido a nivel nacional con muy buen rendimiento”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que en varios clubes ya existen múltiples equipos por categoría, lo que eleva el nivel competitivo. “Hay categorías que tienen dos o tres equipos, y eso genera más competencia y desarrollo”, indicó, en El Once Deportivo.
En contraste, el panorama del hockey masculino presenta dificultades. “Ha decaído. Hay una brecha muy grande entre los 13 y los 18 años, donde se pierden muchos jugadores, sobre todo cuando empiezan la facultad o cambian sus rutinas”, afirmó.
Formación temprana y dificultades estructurales
Caffaro hizo hincapié en la importancia de la formación temprana. “Si no formás al jugador entre los 5 y los 10 años, después es muy difícil que se desarrolle. El patinar sobre una base inestable y manejar el palo requiere muchos años de práctica”, explicó.
Además, describió el trabajo dirigencial como una tarea compleja y demandante. “Todo es a pulmón, de manera voluntaria, y muchas veces hay que resolver problemas del día a día que no se ven desde afuera”, relató.
Uno de los principales desafíos es el estado de la infraestructura. “La pista de granito tiene muchos años y ya no soporta más pulidas. Hay que cambiarla, pero es un costo muy elevado, casi inviable”, advirtió.
Competencia, eventos y realidad del deporte local
El dirigente también valoró iniciativas como el torneo 3x3, que permitió integrar a jugadores de distintas edades y clubes. “Fue un éxito. Se armaban equipos mezclados, incluso familiares, y eso genera un sentido de pertenencia muy fuerte”, destacó.
En cuanto al mapa local, mencionó que los principales clubes con hockey sobre patines en Paraná son Talleres, Rowing, Recreativo y Neuquén, con algunos proyectos en crecimiento en otras localidades. “El gran problema siempre es el espacio físico y la infraestructura necesaria”, explicó.
Caffaro también se refirió a la necesidad de nuevas categorías que permitan sostener a los jugadores mayores. “Muchos dejan entre los 30 y 35 años porque no tienen dónde jugar. Una categoría reserva o alternativas como el mix podrían darles continuidad”, señaló.
Compromiso dirigencial y futuro del hockey sobre patines
El referente destacó el valor de quienes continúan vinculados al deporte desde otros roles. “Antes uno venía, entrenaba y se iba, pero no veía todo lo que hay detrás. Hoy entendemos lo importante que es sostener la actividad”, expresó.
En ese sentido, consideró clave el compromiso de exjugadores y colaboradores. “Está bueno que los que hicimos el deporte sigamos aportando, porque conocemos el camino y podemos ayudar a que crezca”, afirmó.
Finalmente, Caffaro subrayó que el hockey sobre patines mantiene su esencia y potencial en Paraná, aunque requiere inversión y planificación. “Es un deporte hermoso, con mucha historia en la ciudad, pero necesita acompañamiento para seguir desarrollándose”, concluyó.