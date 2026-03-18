Pintarán una estrella amarilla en memoria de Santiago Reisenauer y la familia espera justicia

A poco más de un año del siniestro que terminó con la vida de un joven motociclista en Paraná, familiares y vecinos realizarán una actividad en su memoria. En el lugar del hecho pintarán una estrella amarilla, símbolo que recuerda a las víctimas de accidentes de tránsito y busca generar conciencia sobre la seguridad vial. La convocatoria será en la zona de calle Jorge Newbery, donde ocurrió el trágico episodio.

Santiago Reisenauer falleció el 7 de marzo de 2025 tras un siniestro vial registrado en Jorge Newbery, entre Petri y Estación Parera. El joven circulaba en una moto Zanella de 90 cc cuando, por causas que aún se investigan, rozó a un Toyota Etios, perdió el control y terminó impactando contra un Citroën Berlingo perteneciente al Servicio Penitenciario. Las circunstancias del hecho forman parte de una investigación judicial que continúa en curso.

Avances en la investigación judicial

El padre de la víctima, César Reisenauer, explicó que recientemente se produjo un avance en la causa. “Después de un año logramos que se haga la apertura de la causa, que era lo que nosotros necesitábamos para poder presentarnos como querellantes”, señaló al referirse al proceso judicial que investiga lo ocurrido.

Según indicó, el expediente estuvo durante meses sin movimientos relevantes. “Eso es un paso importantísimo porque la causa estaba estancada y no nos podíamos presentar como querellantes”, expresó. La investigación está a cargo del fiscal Laureano Dato, quien imputó a los conductores de los vehículos involucrados por el presunto delito de homicidio culposo.

Santiago Reisenauer.

El familiar indicó que ahora se espera que el proceso avance con nuevas medidas. “Ahora la investigación va a continuar. Hay pericias y también cámaras aportadas por vecinos que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido”, explicó.

La señalización y el reclamo de seguridad vial

En paralelo al proceso judicial, la familia convocó a vecinos y amigos a participar de la pintada de una estrella amarilla en el lugar del hecho. La actividad se realizará este miércoles a las 17.30 y tendrá como objetivo recordar a Santiago y reforzar el pedido de justicia.

“Invitamos a todos los vecinos y amigos que se puedan acercar para pintar la estrella”, señaló César Reisenauer. La iniciativa busca además visibilizar la problemática de los siniestros viales en ese sector de la ciudad.

Durante la convocatoria también se reclamará la instalación de un semáforo en la intersección donde ocurrió el hecho. Según indicaron los vecinos, en esa zona se registran accidentes con frecuencia y consideran que una señalización adecuada podría ayudar a prevenir nuevos episodios.