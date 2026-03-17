La boxeadora Cinthia González se emocionó al hablar de su victoria: “Fue algo único”

REDACCIÓN ELONCE
Cinthia González fue protagonista en La Cadena Entrerriana del Gol tras su reciente victoria, donde compartió sensaciones, sacrificios y el valor del equipo en su carrera boxística.
Cinthia González volvió a ser noticia, esta vez no solo por su desempeño arriba del ring sino también por su paso por el programa La Cadena Entrerriana del Gol, que se emite por Elonce Radio & Streaming 98.7. La boxeadora paranaense, reciente protagonista de una importante pelea en la Federación Argentina de Boxeo, abrió su corazón en una entrevista cargada de emociones, reflexiones y definiciones sobre su presente deportivo. En cada respuesta, la mujer dejó en claro que su camino está marcado por el esfuerzo colectivo y una pasión inquebrantable.
Durante la charla, la púgil destacó el acompañamiento del público tras su victoria, evidenciando el impacto que generó su actuación incluso más allá del ring. “El acompañamiento de la gente fue increíble. La cantidad de personas que se comunicaron después y que sintieron lo mismo que sentimos nosotros, estando a varios kilómetros de acá de la ciudad. Fue algo único”, expresó con emoción. Además, remarcó la dificultad de dimensionar lo que genera en los demás: “yo no dimensiono lo que capaz que se ve del otro lado”.
En ese sentido, la deportista subrayó que cada combate es una expresión de amor por el boxeo. “Siempre digo: amo este deporte, es mi vida y no dimensiono lo que se transmite”, afirmó, dejando en claro que su motivación va mucho más allá de los resultados.
El valor del equipo detrás de cada logro
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la importancia del trabajo en equipo, incluso en un deporte individual como el boxeo. Cinthia González hizo especial hincapié en este aspecto: “Yo sola no me entrené, sola no aguanté y sola no llegué. Siempre se necesita la ayuda de alguien”. La boxeadora describió a su entorno como una familia, donde entrenadores y compañeros cumplen un rol fundamental en su desarrollo.
En la misma línea, agregó: “Nosotros no aguantamos solos, no nos preparamos solos. Necesitamos de alguien más”. Estas palabras reflejan una mirada colectiva que atraviesa toda su carrera y que, según ella misma sostiene, es clave para sostenerse en la alta competencia.
El rol de su entrenador también fue destacado como pieza fundamental. González valoró especialmente la constancia que le inculca su equipo: “él siempre nos fue y nos dice que sigamos entrenando, que sigamos entrenando, que el teléfono va a sonar”. Esa filosofía fue determinante para mantenerse preparada incluso en momentos de incertidumbre.
Sacrificio, disciplina y oportunidades que llegan
La boxeadora también repasó el duro proceso de preparación que implica cada pelea. “Es una adrenalina pura porque nosotros amamos esto. Si no, no lo haríamos”, sostuvo, al tiempo que detalló las exigencias físicas: “El ajustar tanto en dieta, ajustar en entrenamiento. Los entrenamientos son más duros. Entras cansado, dolorido”.
Además, recordó un período complejo marcado por la inactividad y oportunidades que no se concretaron: “varias peleas se cayeron o por esperar el contrato de una pelea le decíamos que no a otra y después nunca mandaron el contrato”. A pesar de ello, mantuvo el enfoque y la disciplina.
Esa perseverancia tuvo recompensa cuando finalmente llegó la oportunidad esperada. “Mi entrenador me dijo, enfócate porque va a sonar el teléfono. Enfócate porque va a sonar el teléfono. Y el teléfono sonó”, relató, sintetizando una filosofía basada en la constancia.