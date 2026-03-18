Martín Palermo quedó a un paso de ser el nuevo DT de San Lorenzo

Martín Palermo quedó a un paso de convertirse en el nuevo director técnico de San Lorenzo, luego de alcanzar un principio de acuerdo con la dirigencia que encabeza Sergio Constantino. La firma del contrato podría concretarse durante este miércoles.

Según trascendió, el entrenador de 52 años se posicionó como el principal candidato tras superar en la consideración a otros nombres evaluados, como Hernán Crespo y Cristian “Kily” González.

De confirmarse, el exdelantero de Boca y Estudiantes asumirá en reemplazo de Damián Ayude, quien dejó su cargo luego de la derrota por 5-2 frente a Defensa y Justicia.

Un equipo que no cumplió expectativas

El cambio de conducción se produjo tras un inicio de temporada irregular para el conjunto azulgrana. Luego de un 2025 que incluyó la clasificación a la Copa Sudamericana, el rendimiento del equipo decayó en el arranque del Torneo Apertura.

San Lorenzo comenzó con tres triunfos en los primeros seis partidos, pero luego acumuló una racha negativa de cuatro encuentros sin victorias.

En ese tramo, registró empates ante Instituto (1-1), Talleres (0-0) y Boca (1-1), antes de sufrir una dura caída como local frente a Defensa y Justicia.

La derrota que precipitó la salida

El partido que marcó el final del ciclo de Ayude fue la derrota por 5-2, en un encuentro donde el equipo mostró un bajo nivel futbolístico.

Ni siquiera los dos goles del delantero Rodrigo Auzmendi, en su debut, lograron revertir la imagen del equipo, que además sufrió las bajas de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti por lesiones ligamentarias.

Aunque el entrenador había manifestado que no pensaba renunciar, la dirigencia resolvió su salida en la previa del entrenamiento, lo que aceleró la búsqueda de un reemplazante.

Palermo, con experiencia y recorrido

Tras evaluar distintas alternativas durante la jornada, la dirigencia se inclinó por Palermo, quien viene de dirigir en Brasil, donde obtuvo un 54% de efectividad.

El exgoleador sumaría así su décima experiencia como entrenador, en una carrera que comenzó en la temporada 2012/2013 y que incluye pasos por Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española, Pachuca, Curicó Unido, Aldosivi, Platense, Olimpia y Fortaleza.

En su palmarés cuenta con el título del Clausura 2024 con Olimpia de Paraguay, logro que le valió además el reconocimiento como mejor entrenador de ese año en la liga local.

Expectativa por su debut

En caso de concretarse la firma, se espera que Palermo asuma de inmediato al frente del plantel profesional, aunque aún no está confirmado si dirigirá el próximo compromiso.

San Lorenzo tiene previsto enfrentar a Deportivo Rincón por los 32avos de final de la Copa Argentina, en un partido programado para este viernes en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

La llegada del nuevo entrenador busca revertir el presente del equipo y encaminar su rendimiento en una temporada que comenzó con resultados por debajo de lo esperado.