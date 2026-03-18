La Selección Argentina ya tendría estadio para el amistoso ante Guatemala

La agenda previa al Mundial 2026 comienza a tomar forma y la Selección Argentina ya tiene programado un amistoso en el país. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Guatemala el próximo 31 de marzo y todo indica que el partido se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

El encuentro surgió como alternativa luego de la cancelación de la Finalissima que debía enfrentar al conjunto nacional con España. Ante ese escenario, la Asociación del Fútbol Argentino avanzó en la organización de un amistoso que permita al plantel sumar minutos de competencia antes del inicio de la Copa del Mundo.

Según trascendió, la sede elegida sería el estadio de Boca Juniors debido a que el Monumental, habitual escenario de los partidos del seleccionado, no estará disponible en esa fecha.

Por qué se eligió la Bombonera

La posibilidad de que la Selección Argentina dispute el amistoso en La Bombonera está vinculada a cuestiones logísticas. El estadio de River Plate quedó descartado porque durante esos días habrá una serie de recitales de la banda AC/DC, lo que impide su utilización para el encuentro.

La Bombonera sería el estadio elegido.

Frente a esa situación, desde la AFA realizaron gestiones para trasladar la localía al estadio ubicado en Brandsen 805. Aunque la confirmación oficial todavía no se realizó, la cancha de Boca aparece como la opción más concreta para albergar el partido.

Además de la cuestión operativa, el estadio xeneize guarda un antecedente particular en la historia reciente del seleccionado.

Un antecedente antes del Mundial

La elección del escenario también remite a un recuerdo cercano para la Selección Argentina. En marzo de 2022, el equipo dirigido por Scaloni goleó 3-0 a Venezuela en ese mismo estadio por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar.

Aquel partido representó la despedida del conjunto nacional ante el público local antes de viajar al torneo que posteriormente terminaría ganando en diciembre de ese mismo año, según informó TyC Sports.

Messi en la Bombonera.

Por ese motivo, algunos observadores del entorno del seleccionado recuerdan ese antecedente como una coincidencia llamativa en la antesala de una nueva Copa del Mundo.

Preparación de cara al Mundial 2026

El amistoso frente a Guatemala formará parte de la preparación del plantel antes de viajar al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante esos días, la Selección Argentina trabajará en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde el cuerpo técnico realizará los últimos ajustes y evaluará el rendimiento de los jugadores convocados.

Se espera que la lista definitiva para ese compromiso se conozca entre el jueves y el viernes de esta semana, con una nómina que saldría de una preselección amplia que el cuerpo técnico ya tenía prevista para la Finalissima que finalmente fue suspendida.