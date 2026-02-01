 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Tala

Volcó un camión que transportaba diez autos 0km sobre Ruta 6

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana, a la altura del kilómetro 151, cerca de Guardamonte. El chofer, de nacionalidad brasileña, fue trasladado al hospital de Gobernador Maciá.

1 de Febrero de 2026
Despiste y vuelco en una ruta 6
Despiste y vuelco en una ruta 6 Foto: Policía de Entre Ríos

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana, a la altura del kilómetro 151, cerca de Guardamonte. El chofer, de nacionalidad brasileña, fue trasladado al hospital de Gobernador Maciá.

Un camión que transportaba diez vehículos 0km volcó este domingo a las 9.20 en la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 151, a unos 800 metros al norte del ingreso a la comuna de Guardamonte, en el departamento Tala.

 

Según se informó desde la Jefatura Departamental Tala, el siniestro involucró a un camión Iveco Stralis que se dirigía hacia la ciudad de Rosario. Por causas que se tratan de establecer, el conductor, un hombre de nacionalidad brasileña, perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina.

Despiste y vuelco en una ruta 6 (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Despiste y vuelco en una ruta 6 (foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del impacto, el chofer fue trasladado al hospital de Gobernador Maciá, donde se constató que presentaba lesiones leves, con escoriaciones y golpes en la zona del tórax y la cadera.

 

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de auxilio para ordenar la circulación, ya que la ruta permanecía parcialmente habilitada mientras se realizaban las tareas correspondientes.

 

Más noticias

Temas:

despiste y vuelco Ruta 6 Departamento Tala accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso