Detuvieron a sujeto que golpeó a su pareja y la amenazó con un machete

Un grave hecho de violencia de género se registró en la mañana de este sábado en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde un hombre de 27 años fue detenido luego de agredir físicamente a su pareja, provocar destrozos en la vivienda y amenazarla con un machete.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico, alrededor de las 7.30, en inmediaciones de las calles Alem y Calderón, tras un llamado de emergencia que alertó sobre una situación de extrema violencia en un domicilio de la zona.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron al agresor en un marcado estado de alteración y agresividad, lo que obligó a los efectivos a utilizar la fuerza mínima indispensable para reducirlo y garantizar la seguridad de la víctima y de los presentes.

Golpes, destrozos y amenazas

La damnificada, una joven de 24 años, relató ante los efectivos que, luego de una discusión, su pareja la golpeó en el rostro y comenzó a romper distintos elementos del interior de la vivienda.

Además, un testigo aportó datos clave al señalar que el conflicto se había iniciado el día anterior y que el agresor ya la había amenazado con un machete, el mismo elemento que volvió a utilizar en esta ocasión, tanto para dañar objetos como para intentar agredir al testigo.

En el lugar, la Policía procedió al secuestro del machete, que quedó a disposición de la Justicia como prueba en la causa.

Policía de Concepción del Uruguay (foto archivo Elonce)

El hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado bajo los cargos de daños, lesiones y amenazas calificadas en contexto de violencia de género.

La Fiscalía en turno tomó intervención inmediata y dispuso las actuaciones correspondientes, además de las medidas de protección para la víctima.

Más noticias