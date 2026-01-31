Huyeron de un control policial y lesionaron a un funcionario policial 

Una peligrosa persecución policial se registró durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial Nº 39, en el departamento Uruguay, luego de que un automóvil evadiera dos controles preventivos y emprendiera una fuga a alta velocidad. El operativo concluyó con un subcomisario herido, cuatro jóvenes identificados y el conductor detenido.

El hecho comenzó alrededor de las 01:50 horas, cuando un Volkswagen Gol Trend, color blanco, evadió un control policial ubicado en el acceso a la localidad de San Justo. A pesar de las advertencias de los efectivos, el conductor aceleró y se dio a la fuga en dirección oeste.

Minutos más tarde, el vehículo fue nuevamente visualizado en el puesto policial de Herrera, donde volvió a ignorar las señales de detención y continuó su marcha hacia la ciudad de Basavilbaso. Ante el riesgo generado por la maniobra, se activó un operativo cerrojo coordinado por la División Investigaciones y la Sección Guardia Especial.

Operativo cerrojo y funcionario herido

Al llegar a las inmediaciones de la intersección con la Ruta Provincial Nº 20, el conductor realizó una maniobra evasiva a gran velocidad con la intención de sortear el bloqueo policial. En ese intento, el automóvil rozó a un subcomisario que participaba del procedimiento, provocándole una lesión en su mano derecha.

Tras un seguimiento, los uniformados lograron interceptar el rodado a pocos metros del cruce de rutas, poniendo fin a la persecución.

Identificados y detenido

En el interior del vehículo viajaban cuatro hombres, todos oriundos de la ciudad de Colón. El conductor, de 22 años, fue detenido y trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Los otros tres ocupantes, de 21, 21 y 26 años, fueron correctamente identificados y luego recuperaron la libertad, aunque permanecen supeditados a la causa judicial.

La Fiscalía en turno dispuso el secuestro del automóvil y el inicio de actuaciones por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. En tanto, el subcomisario herido recibió asistencia médica y se constató que las lesiones fueron de carácter leve.