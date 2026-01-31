Detuvieron en Buenos Aires a sospechoso por violento robo a una familia entrerriana

El pasado 24 de enero, una familia de la ciudad de Victoria fue víctima de un violento robo en su vivienda de calle América. Alrededor de las 2:30 horas, dos hombres, uno de ellos armado, redujeron a los cinco integrantes y sustrajeron una suma considerable de dinero: 20 millones de pesos.

En el marco de las tareas investigativas, se recolectaron y analizaron diversas pruebas tanto en Victoria como en las localidades de Diamante y Paraná, logrando establecer que los autores del hecho habrían utilizado un automóvil Renault Logan, color negro, para perpetrar el ilícito. Dicho rodado se encontraba registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante esta información, personal de la División Investigaciones Victoria se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde trabajó de manera conjunta con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), logrando localizar el vehículo en barrio San Cristóbal.

Los datos obtenidos fueron puestos a disposición del Fiscal interviniente, Dr. Eduardo Guaita, quien se encuentra a cargo de la investigación y gestionó el correspondiente exhorto judicial.

Como resultado de estas actuaciones, este viernes personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con la Policía de la Ciudad, llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio mencionado, y se logró la detención de un joven de 26 años, así como al secuestro del vehículo involucrado, dos teléfonos celulares y una computadora portátil.

El detenido quedó alojado en la sede de la alcaldía de Jefatura Victoria, tras su traslado efectuado por la Guardia Especial de dicha dependencia.