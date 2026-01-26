Robo millonario en Victoria: “Fueron directamente a buscar el dinero”, afirmaron desde la Policía

La Policía de Victoria continúa con un intenso trabajo investigativo tras el violento asalto ocurrido durante la madrugada del sábado en una vivienda particular, donde delincuentes armados redujeron a una familia y escaparon con una importante suma de dinero. En ese marco, se difundió un identikit de uno de los sospechosos y se reforzaron los operativos en distintos puntos de la ciudad.

El jefe departamental, comisario inspector Roberto Donda, brindó precisiones a Elonce sobre el procedimiento y explicó que el aviso ingresó a la sala del 911 alrededor de las 2:30. A partir de ese momento, se activó el protocolo de emergencia y los primeros móviles llegaron rápidamente al domicilio, ya que se encontraban patrullando la zona.

“Apenas tomamos conocimiento del hecho, dispusimos un operativo en la ciudad y en rutas. Los patrulleros arribaron en cuestión de minutos y comenzamos a trabajar con todas las áreas”, señaló el funcionario al describir la respuesta inicial.

Cómo avanza la investigación

Donda detalló que la División Investigaciones se abocó de inmediato al relevamiento de pruebas y al análisis de registros fílmicos. En paralelo, Policía Científica realizó pericias dentro de la vivienda para recolectar indicios que puedan orientar la causa.

“Estamos trabajando con cámaras del 911, con registros de vecinos y con testigos que observaron movimientos en la zona. Todo ese material se incorpora a la investigación”, explicó, y remarcó que el trabajo se realiza en coordinación con la Fiscalía local.

Roberto Donda, jefe de la Departamental Victoria. Foto: Elonce.

Según indicó, los autores habrían actuado con información previa sobre la existencia del dinero. “Fueron directamente a buscar esa suma. Eso nos hace pensar que tenían el dato concreto de lo que había dentro de la casa”, afirmó.

El identikit y el pedido de colaboración

A partir de las descripciones aportadas por los damnificados, se confeccionó un retrato de uno de los presuntos responsables, herramienta que ya fue distribuida para facilitar su reconocimiento. La Policía solicitó a la comunidad que aporte cualquier dato que pueda resultar útil.

“Se realizó el identikit con las características brindadas por la familia. Pedimos que, ante cualquier similitud, se comuniquen con la Departamental o con el 911, porque toda información puede ayudar”, sostuvo Donda.

Además, mencionó un detalle que forma parte de las líneas investigativas. “Uno de los sospechosos tendría tonada extranjera, posiblemente colombiana. Eso también se está analizando. No serían personas de la ciudad”, agregó.

El jefe policial se mostró cauto respecto de los plazos, aunque destacó el avance del trabajo. “La investigación va encaminada, va por buen camino y creemos que en los próximos días podemos tener resultados”, concluyó.