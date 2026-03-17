Prepararon 600 raciones de comida para asistir a personas en situación de calle

Integrantes del grupo solidario Un Cielo Nuevo, de la parroquia La Piedad, recorrieron plazas y distintos sectores de la ciudad para entregar comida a personas en situación de vulnerabilidad. Cada martes preparan cientos de porciones y convocan a más vecinos a colaborar.
Entrega de comida a personas en situación de calle en Paraná volvió a movilizar a voluntarios del grupo solidario Un Cielo Nuevo, que cada martes prepara cientos de raciones para distribuir en distintos puntos de la ciudad. En esta ocasión elaboraron alrededor de 600 porciones de comida que fueron repartidas durante un recorrido por plazas y espacios públicos.
La iniciativa es impulsada por integrantes de la parroquia La Piedad y se sostiene gracias al trabajo voluntario y al aporte de numerosos vecinos. Desde temprano, el grupo se reúne para cocinar y organizar la distribución de alimentos, que luego se entregan en varios sectores de la capital entrerriana.
Uno de los integrantes del grupo explicó que el trabajo solidario se mantiene gracias al compromiso colectivo. “Es un grupo maravilloso la ONG Un Cielo Nuevo de la parroquia La Piedad, que gracias a un montón de gente podemos salir cada martes y atender un poco la necesidad de los hermanos de la calle”, expresó.
Creció la demanda de alimentos
El referente del grupo detalló que la cantidad de raciones aumentó con el paso del tiempo debido al crecimiento de la demanda. “Preparamos alrededor de 600 raciones, cada vez más. Lamentablemente cada vez más”, indicó al explicar que tiempo atrás la cantidad rondaba las 400 porciones.
La distribución se realiza mediante dos grupos de voluntarios que recorren distintos sectores de la ciudad para llegar a más personas. En cada salida visitan alrededor de ocho plazas, donde se acercan quienes esperan recibir la comida.
“Nos organizamos en dos grupos para abarcar más lugares. El otro grupo en este momento está sirviendo en otras plazas de la ciudad”, señalaron los voluntarios mientras continuaban con la entrega de alimentos.
Recorridos por plazas y espacios públicos
El recorrido incluye lugares emblemáticos donde se concentran personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran plazas céntricas y sectores cercanos a la terminal de ómnibus.
Durante la jornada, los voluntarios distribuyen las raciones y también comparten momentos de diálogo con quienes se acercan. Muchas de las personas que reciben la comida expresan su agradecimiento por el acompañamiento y el gesto solidario.
“Nos dicen bendiciones, muchas gracias, Dios los bendiga. Es muy emocionante porque la gente está muy agradecida”, comentó uno de los integrantes del grupo.
Convocan a vecinos a colaborar
Desde la organización destacaron que el proyecto solidario se sostiene gracias al aporte de numerosos vecinos que colaboran con alimentos, insumos o tiempo para participar de las recorridas.
Quienes deseen ayudar pueden acercarse todos los martes desde las 16.30 al salón ubicado junto a la parroquia La Piedad, donde se realizan las tareas de preparación de los alimentos.
Los voluntarios explicaron que son especialmente necesarios los alimentos secos y descartables utilizados para el reparto. “Lo que más necesitamos son paquetes de fideos, arroz, aceite, condimentos, bandejas plásticas, cubiertos descartables y vasos”, detallaron.