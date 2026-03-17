Buscan recaudar un millón de pesos para operar a Laika, una perra con tumor

REDACCIÓN ELONCE
La dueña de Laika, una perra pitbull de 9 años, lanzó una campaña solidaria para reunir cerca de un millón de pesos y poder costear una cirugía urgente. El animal presenta un tumor que podría obligar incluso a la amputación de una de sus patas.
Operar a Laika, una perra de 9 años con un tumor, es el objetivo de una campaña solidaria que se impulsó en barrio Paraná XX para reunir cerca de un millón de pesos y poder afrontar la intervención veterinaria que necesita el animal. La iniciativa fue difundida por familiares y vecinos de su dueña, Lucero, quien pidió ayuda para cubrir los costos del tratamiento.
Según se explicó a Elonce, la mascota atraviesa un delicado estado de salud luego de que, tras un altercado ocurrido en el barrio, desarrollara un tumor que requiere cirugía urgente. La situación generó gran preocupación entre quienes conocen al animal y a su familia.
Durante el móvil, Lucero se mostró profundamente afectada por el estado de la perra y no pudo brindar declaraciones extensas debido a la emoción. Sin embargo, allegados explicaron que la familia intenta reunir fondos para cubrir estudios médicos, medicamentos y la posible intervención quirúrgica.
El costo de la cirugía ronda el millón de pesos
De acuerdo con lo relatado, el tratamiento veterinario necesario para operar a Laika tiene un costo estimado de alrededor de un millón de pesos. La cifra incluye la cirugía, la realización de una biopsia para analizar el tumor y los medicamentos posteriores que podrían requerirse.
Además, se indicó que el cuadro clínico del animal es complejo. Incluso existe la posibilidad de que, dependiendo del avance del tumor, sea necesario amputar una de sus patas para evitar mayores complicaciones en su salud.
La dueña de la perra explicó que ya consultó en diferentes veterinarias, pero en todos los casos se le informó que la intervención no podrá realizarse sin contar previamente con el dinero necesario para afrontar el procedimiento.
Organizaron rifas y habilitaron un alias para donaciones
Ante la urgencia del caso, familiares y vecinos comenzaron a difundir una campaña solidaria para reunir el dinero necesario y poder operar a Laika. Entre las iniciativas se organizó una rifa con números a un valor de 5.000 pesos cada uno.
Los fondos recaudados estarán destinados a cubrir los gastos de la biopsia, la cirugía, medicamentos y, eventualmente, tratamientos posteriores como quimioterapia si fueran necesarios según el diagnóstico veterinario.
También se habilitó un alias para recibir transferencias de quienes deseen colaborar con la causa. El alias difundido es LAIKA2018.MP mediante el cual cualquier persona puede realizar aportes económicos.