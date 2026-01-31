 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Tras allanamiento secuestraron droga, dinero y detuvieron a una mujer en Villaguay

La Policía de Entre Ríos secuestró drogas, dinero y elementos de fraccionamiento en un allanamiento por narcomenudeo en Villaguay, que culminó con una mujer detenida.

31 de Enero de 2026
La droga incautada
La droga incautada

La Policía de Entre Ríos secuestró drogas, dinero y elementos de fraccionamiento en un allanamiento por narcomenudeo en Villaguay, que culminó con una mujer detenida.

La Policía de Entre Ríos llevó adelante un allanamiento con resultados favorables en la ciudad de Villaguay, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

 

El procedimiento fue realizado en horas de la tarde del viernes, por personal de la División Drogas Peligrosas, con el apoyo del Grupo Especial, dependientes de la Jefatura Departamental Villaguay, dando cumplimiento a un mandamiento judicial emanado por la Justicia Provincial.

La medida se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Paraguay, donde tras una minuciosa requisa, se logró el secuestro de treinta envoltorios de marihuana, además de dos balanzas digitales, recortes de nylon, dos teléfonos celulares y una importante suma de $375.000 en efectivo, elementos directamente vinculados a la comercialización de estupefacientes.

 

Como resultado del operativo, una mujer mayor de edad fue detenida, quedando a disposición de la Justicia.

 

La causa es tramitada por el Ministerio Público Fiscal a cargo de la Dra. Virginia Dropsi y la Jueza en feria de Villaguay, Dra. Polizzi F. Anahí.

 

Temas:

allanamiento Villaguay narcomenudeo detenida policiales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso