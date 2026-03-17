Frigerio encabezó una reunión de trabajo sobre salud mental con funcionarios provinciales

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este lunes una reunión de la Mesa de Salud Mental en la Casa de Gobierno, donde se evaluaron las políticas que desarrolla el Estado provincial en torno a esta problemática y el avance de distintas estrategias de abordaje.

El encuentro se llevó adelante en el Salón de los Gobernadores y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y los ministros de Salud, Daniel Blanzaco, y de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. También participaron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el director de Salud Mental, Esteban Dávila Peralta, y equipos técnicos.

Evaluación de las políticas en marcha

Tras la reunión, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, explicó que durante el encuentro se presentaron al gobernador las principales líneas de trabajo que se vienen desarrollando en la provincia en materia de salud mental, además de algunos proyectos previstos para fortalecer el abordaje en todo el territorio.

El funcionario señaló que la problemática de la salud mental requiere un trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado. En ese sentido, mencionó la participación de organismos como la Dirección de Salud Mental, el Consejo General de Educación, la Policía de Entre Ríos y el Ministerio de Desarrollo Humano.

Blanzaco remarcó que en la provincia existen indicadores vinculados a suicidios y consumos problemáticos, lo que demanda un abordaje interinstitucional para poder avanzar en acciones de prevención, promoción y asistencia.

Frigerio encabezó la reunión de Salud Mental.

Capacitación y fortalecimiento del sistema

Por su parte, el director de Salud Mental, Esteban Dávila Peralta, destacó la importancia de sostener espacios de coordinación entre organismos estatales para dar continuidad a las políticas públicas vinculadas a esta temática.

En ese marco, explicó que uno de los ejes del trabajo es la capacitación del personal dentro del sistema de salud en los distintos niveles de atención. Mientras que en la atención primaria el foco está puesto en la prevención y la promoción de la salud, en los niveles de mayor complejidad el trabajo se orienta principalmente a la asistencia.

Durante la reunión también se analizaron acciones vinculadas al fortalecimiento de instituciones y dispositivos destinados a abordar problemáticas de salud mental, así como la necesidad de promover mayor concientización social sobre situaciones relacionadas con consumos problemáticos, suicidio y trastornos del ánimo.

Trabajo articulado en la provincia

Otro de los temas abordados en la mesa fue la necesidad de ampliar las instancias de capacitación no solo para el personal de salud, sino también para profesionales de otros ámbitos, como periodistas y comunicadores.

Además, se planteó la posibilidad de reforzar el trabajo de los equipos en el territorio y utilizar herramientas de telemedicina para brindar cobertura en aquellas zonas donde existe menor disponibilidad de profesionales especializados en salud mental.