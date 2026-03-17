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Haciendo Comunidad Secretaría de Cultura

Lanzan nueva convocatoria para relevar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia

El objetivo es identificar, registrar y salvaguardar las expresiones culturales que forman parte de la identidad de las comunidades. Está dirigida a organismos, instituciones, organizaciones culturales y a la comunidad en general.

17 de Marzo de 2026
Para identificar, registrar y salvaguardar las expresiones culturales.
Para identificar, registrar y salvaguardar las expresiones culturales. Foto: (GPER).

El objetivo es identificar, registrar y salvaguardar las expresiones culturales que forman parte de la identidad de las comunidades. Está dirigida a organismos, instituciones, organizaciones culturales y a la comunidad en general.

El objetivo es identificar, registrar y salvaguardar las expresiones culturales que forman parte de la identidad de las comunidades.

Está dirigida a organismos, instituciones, organizaciones culturales y a la comunidad en general. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

 

Según lo establecido por la Ley Provincial de Patrimonio Cultural Nº 10.911/21, el Patrimonio Cultural Inmaterial comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.

 

Se incluyen, entre otras manifestaciones, las tradiciones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, los ritos y celebraciones, los conocimientos vinculados a la naturaleza y las artesanías.

 

Por consultas comunicarse al Área Patrimonio Cultural y Ambiental:

Buenos Aires 282 (Primer Piso) Paraná, de lunes a viernes de 7 a 14 hs o al correo electrónico: Acceso al Correo Electrónico

 

Link a Ficha online

 

Link de acceso: Ficha e Instructivo para descargar:

 

Nota de consentimiento de AUTORIZACIÓN DE USO Y REPRODUCCIÓN DE (IMÁGENES Y DOCUMENTOS): Link de acceso

Temas:

cultura patrimonio
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