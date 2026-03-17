AGMER Paraná se sumó a campaña solidaria “Vamos juntos a la escuela”

AGMER Paraná se suma a la campaña solidaria para juntar útiles

AGMER Paraná se sumó a la campaña solidaria “Vamos juntos a la escuela”, una iniciativa impulsada por la Fundación Ayudar Hace Bien, junto a Fundación La Delfina, para recolectar útiles escolares destinados a estudiantes de diferentes instituciones educativas de la ciudad. La propuesta se desarrolla durante todo el mes de marzo y busca acompañar a familias que enfrentan dificultades económicas al inicio del ciclo lectivo.

El secretario gremial de AGMER Paraná, Pablo González, explicó a Elonce que el sindicato decidió participar activamente de la iniciativa para colaborar con las escuelas y con los alumnos que necesitan materiales básicos para estudiar.

Agmer Paraná recibe útiles para la campaña "Vamos juntos a la escuela"

“Desde AGMER Paraná nos interesa de sobremanera participar de esta jornada de solidaridad. ‘Vamos juntos a la escuela’ está anclado a ‘Ayudar hace Bien’ y creemos que es una buena oportunidad para acercar diversos útiles escolares a nuestros chicos”, expresó.

El dirigente remarcó que el aporte de la comunidad puede marcar una diferencia en el día a día de los alumnos.

“Quienes estamos en la escuela sabemos muy bien la falta que hacen estos elementos en la vida cotidiana de nuestros chicos. Que puedan iniciar el ciclo lectivo con útiles escolares no es un dato menor”, sostuvo.

Qué útiles se pueden donar

Desde la organización aclararon que se recibirán distintos tipos de materiales escolares, siempre que estén en buen estado y puedan ser utilizados por los estudiantes.

“Se puede acercar lo que esté al alcance: lapiceras, biromes, mochilas, reglas o cualquier útil escolar que pueda ser utilizado en el ámbito educativo”, explicó González.

El objetivo es reunir materiales que luego serán distribuidos entre los alumnos de las escuelas beneficiadas.

Dónde y cuándo acercar donaciones

AGMER Paraná habilitó su sede gremial como uno de los puntos de recepción de las donaciones.

El sindicato está ubicado en calle Urquiza 136 y recibe útiles escolares de lunes a viernes entre las 8 y las 19 horas.

La colecta se extenderá durante todo el mes de marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo en las escuelas.

González destacó que la iniciativa cobra especial importancia en el contexto económico actual, que dificulta a muchas familias afrontar los gastos escolares.

Finalmente, invitó a la comunidad a colaborar con la campaña para garantizar que más estudiantes cuenten con los materiales necesarios para asistir a la escuela.

“Creemos que es una gran oportunidad para que la comunidad acerque su aporte solidario y podamos hacer llegar estos útiles a los chicos que más lo necesitan”, concluyó.

Escuelas beneficiadas

Entre las instituciones que participan de la campaña “Vamos juntos a la escuela” se encuentran la Escuela Estrada, ubicada en la intersección de avenidas Laurencena y Ramírez, cuya directora es María Isabel Monzón. Los interesados en colaborar deben comunicarse con la secretaria escolar a través de WhatsApp al 343 6214807 (solo mensajes de 11 a 16).

También participa la Escuela Jorge Newbery, dirigida por Lorena Bletter; y quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la institución a través de los siguientes teléfonos: 3434 461499, correspondiente a la dirección; 343 4549803, de la secretaría del turno mañana; y 343 4626515, de la secretaría del turno tarde.

Además, es beneficiaria la Unidad Educativa Nº10 Pequitas, que funciona en calles Chacho Peñaloza y Juan Manuel de Rosas. Desde la institución indicaron que las personas interesadas pueden contactarse al 343 4722012 o al 343 4511676, correspondientes a la seño Lucía y la seño Karina.

A estas instituciones se suman la Escuela Nº88 NINA Bartolomé Mitre, situada en Pronunciamiento 1087; los interesados en colaborar deben coordinar con el directo Mario Frangi, al siguiente número de contacto: 3434250062

Y la Escuela Primaria Nº211 “Félix Miguel Garcilazo”, ubicada sobre calle Ángel Vivanco; los interesados en sumarse a la iniciativa solidaria, deben hacerlo contactándose al 3435000665. Elonce.com