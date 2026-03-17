Neymar quedó afuera de la convocatoria de Brasil y se expresó: “Estoy molesto”

La ausencia de Neymar volvió a ser uno de los temas centrales en la selección de Brasil. El delantero del Santos no fue incluido en la última convocatoria realizada por el entrenador Carlo Ancelotti y, tras conocerse la decisión, el futbolista expresó públicamente su malestar por quedar otra vez al margen del plantel.

El episodio se produce en un momento particular para la carrera internacional del atacante, que busca recuperar continuidad y ritmo competitivo después de un período marcado por lesiones. Además, el calendario internacional empieza a recortar los tiempos de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El mensaje de Neymar tras quedar afuera

Luego de conocerse la lista de convocados, Neymar habló sobre su situación y dejó en claro cómo recibió la noticia de no formar parte del equipo.

“Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado”, afirmó el delantero en declaraciones difundidas por MadHouseTV tras su participación en un partido de la Kings League.

Neymar quedó afuera de la convocatoria.

A pesar del descontento por la decisión del entrenador, el futbolista aseguró que mantiene su objetivo de volver a la selección brasileña. “La concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Lograremos nuestro objetivo”, sostuvo.

La explicación de Carlo Ancelotti

Desde el cuerpo técnico de Brasil explicaron que la ausencia del delantero responde a una evaluación vinculada a su condición física actual. Según señaló Carlo Ancelotti, el jugador todavía no se encuentra en plenitud para afrontar la exigencia del seleccionado.

“Lo de Neymar es una evaluación física, no técnica. Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente. Para el cuerpo técnico y para mí, no está al 100% de su potencial; tiene que trabajar para alcanzarlo”, argumentó el entrenador italiano.

Ancelotti quiere a todos sus jugadores al 100%.

Según informó TyC Sports, el técnico también dejó abierta la posibilidad de que el delantero vuelva a ser considerado en el futuro si logra alcanzar su mejor estado físico. En ese sentido, señaló que la decisión no implica un cierre definitivo de puertas en el seleccionado.

El objetivo de volver a la selección

La última vez que Neymar jugó con la camiseta de Brasil fue en octubre de 2023, durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay. En aquel encuentro el delantero sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el campo y lo mantuvo alejado de la actividad durante varios meses.

Desde entonces, el futbolista trabaja para recuperar continuidad en su club y volver a competir al máximo nivel. Mientras tanto, la decisión del cuerpo técnico mantiene en suspenso su regreso a la selección brasileña en un momento clave del calendario internacional.