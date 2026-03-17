Cierre temporal de la Comuna de La Providencia: la explicación que brindó el Gobierno provincial

El cierre temporal de la Comuna de La Providencia obligó a suspender durante esta semana la atención al público y el funcionamiento del edificio comunal en esa localidad del departamento La Paz, según informaron autoridades locales. La medida fue adoptada ante la imposibilidad de sostener los servicios básicos y el funcionamiento administrativo de la institución.

Desde la administración comunal señalaron que el edificio de gobierno “permanecerá cerrado esta semana debido a la imposibilidad de sostener los servicios”, lo que derivó en la interrupción momentánea de las actividades habituales.

La situación generó inquietud entre los vecinos de la comunidad, ya que se trata de una comuna recientemente creada que hasta hace poco tiempo funcionaba como junta de gobierno.

Explicación del Gobierno provincial

Ante las versiones sobre el cierre temporal, el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos emitió un comunicado oficial para explicar el contexto en el que se produjo la medida.

Desde la cartera indicaron que la situación se enmarca en el proceso de transformación institucional que convirtió a las juntas de gobierno en comunas a partir del 31 de diciembre pasado.

En ese sentido, precisaron que este cambio implicó la creación de nuevas personas jurídicas y la realización de una serie de trámites administrativos indispensables para el funcionamiento formal de las comunas.

Trámites necesarios para habilitar transferencias

Según se informó oficialmente, entre los procedimientos que deben completarse se encuentran la obtención del CUIT institucional, la apertura de cuentas bancarias propias y la registración en los sistemas administrativos correspondientes.

Desde el Ministerio señalaron que hasta que estos procesos no estén concluidos no es posible efectivizar la transferencia de fondos desde el Estado provincial hacia las nuevas comunas.

“Este cambio institucional conlleva una serie de trámites administrativos indispensables para su funcionamiento”, indicaron desde el Gobierno provincial al explicar el escenario que atraviesan varias de estas nuevas estructuras locales.

Trabajo conjunto para normalizar la situación

Por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, el Ministerio de Gobierno y Trabajo junto al Ministerio de Economía trabajan en un esquema transitorio para agilizar las transferencias de recursos.

Según se detalló, se está elaborando un sistema de distribución basado en un índice estimativo, con el objetivo de comenzar a girar fondos a las comunas mientras se completan los procedimientos administrativos requeridos.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la situación particular de La Providencia no responde a una falta de fondos por parte del Estado, sino a la necesidad de finalizar los trámites formales que habilitan la percepción de los recursos.

Compromiso para garantizar el funcionamiento

El Gobierno de Entre Ríos señaló que continúa acompañando el proceso de reorganización institucional que atraviesan las nuevas comunas surgidas de la transformación de las antiguas juntas de gobierno.

En ese marco, se indicó que se trabaja para garantizar que todas las comunas cuenten con las herramientas administrativas necesarias para su funcionamiento regular.

“El Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso de acompañar este proceso, garantizando las herramientas necesarias para la normalización y funcionamiento de todas las comunas”, concluye el comunicado oficial difundido por la provincia.