Comuna entrerriana cerró temporalmente sus puertas por falta de recursos para pagar servicios

REDACCIÓN ELONCE
La Comuna de La Providencia, en el departamento La Paz, suspendió su atención por una crítica situación financiera. El presidente comunal explicó que desde el inicio de 2026 no cuentan con fondos y advirtió que la normalización administrativa podría demorar al menos un mes.
El cierre temporal de la Comuna de La Providencia por falta de recursos económicos obligó a suspender la atención y el funcionamiento del edificio comunal durante esta semana, según informó la administración local de esa localidad del departamento La Paz. La medida se adoptó ante la imposibilidad de sostener los servicios básicos y el funcionamiento administrativo de la institución.
Desde la gestión comunal comunicaron que el edificio de gobierno “permanecerá cerrado esta semana debido a la imposibilidad de sostener los servicios”, en el marco de una crisis financiera que afecta a la recientemente creada comuna, que anteriormente funcionaba como junta de gobierno.
El presidente comunal, Edgardo Schneider, quien encabeza la administración de La Providencia, Alcaraz Norte y Sur, explicó la gravedad de la situación económica. “Al día de hoy, desde que comenzó el 2026, estamos sin fondos”, sostuvo el funcionario, quien además pidió disculpas a los vecinos por los inconvenientes generados. “Esperamos sepan entender la situación”, agregó.
Problemas administrativos y falta de presupuesto
Desde la administración local detallaron que la problemática responde a cuestiones administrativas vinculadas al presupuesto de las nuevas comunas. Según indicaron, el financiamiento de estas jurisdicciones debe ser aprobado por la Legislatura provincial para contar con fuerza de ley. “Los motivos que se nos explicaron son que el presupuesto de las recientemente creadas comunas debe pasar por ambas cámaras y salir con fuerza de ley”, señalaron desde la comuna al explicar la demora en la disponibilidad de fondos.
En ese contexto, precisaron que solicitaron asistencia al gobierno provincial para poder atravesar la situación. “Hemos pedido al gobernador ver la posibilidad de algún tipo de anticipo”, manifestaron, al tiempo que remarcaron que las antiguas juntas de gobierno contaban con cuentas corrientes con recursos disponibles, aunque esos fondos no pueden ser utilizados por la nueva estructura comunal.
Servicios afectados y posible demora en la normalización
De acuerdo a lo informado por las autoridades locales, durante los primeros meses del año lograron sostener los servicios con diversas dificultades financieras. “Pudimos prever garantizar servicios durante el mes de enero; febrero fue complejo y nos endeudó”, indicaron desde la administración al dialogar con La Sexta.
La situación se agravó durante marzo, cuando la falta de recursos imposibilitó continuar con el funcionamiento normal de la comuna. “Marzo, sin recursos y la posibilidad de, entre otras cosas, contratar seguros, nos llevó a esta situación”, lamentaron.
Mientras se espera la aprobación del presupuesto y la normalización administrativa, los vecinos de la localidad podrían verse afectados por la interrupción de servicios esenciales. Entre ellos se encuentran la recolección de residuos, los desagotes y el corte de pasto, entre otras prestaciones habituales que brinda la comuna.
Desde la conducción comunal advirtieron además que la resolución del problema podría demorar al menos un mes más, por lo que la situación continuará siendo seguida con preocupación por la comunidad local y las autoridades provinciales.