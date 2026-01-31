Adolescente fue maniatada y abusada en la playa por un hombre armado

Una adolescente de 15 años fue maniatada y violada en la playa por un hombre armado con un cuchillo. El hecho ocurrió delante de su novio.
La noche terminaba animada para la pareja de adolescentes cerca del muelle de Miramar, cuando decidieron salir de un boliche y presenciar el amanecer en la playa. Ambos, de 15 años, fueron abordados por un hombre armado que los redujo, maniató y abusó sexualmente de la chica. Luego de consumar la violación, el abusador les robó los teléfonos para descartarlos pocos metros más adelante y se escapó.
El hecho ocurrió el jueves por la madrugada. Una adolescente de 15 años, oriunda de Buenos Aires, salió del boliche acompañada de un chico miramarense y fueron a la playa a esperar el amanecer.
Apenas pocos instantes más tarde, un hombre mayor de edad armado los abordó y amenazó. Según los primeros reportes, ambos habrían tratado de escapar, pero sin éxito.
El sujeto que llevaba un arma blanca los maniató y abusó sexualmente de la adolescente, ante la vista de su acompañante, inmovilizado. Después de consumar la violación, tomó el teléfono de ambos y se los llevó; pero unos metros más adelante, los teléfonos de los adolescentes aparecieron descartados.
Fue el adolescente quien logró desatarse y después rescatar a la chica a la que acompañaba. Pidió ayuda a peatones que pasaron por la zona y alertaron a la policía.
Agentes de la Policía Bonaerense realizaron las actuaciones de contención e investigación en el lugar, además de notificar a la Fiscalía Descentralizada de Miramar. La víctima, mientras tanto, recibió asistencia médica y se encuentra desde entonces al cuidado de un gabinete especializado en casos de abuso sexual. La fiscalía ordenó indagar a los dos adolescentes bajo la modalidad de Cámara Gesell, dado que ambos son menores de edad.
El agresor, por su parte, es intensamente buscado por los investigadores. En las últimas horas, las autoridades solicitaron la colaboración de testigos para poder establecer pormenores del hecho, indica Clarín. Por el momento se sabe que el atacante habría actuado con la cara descubierta, por lo que ulteriores detalles podrían ayudar a configurar un identikit o el peritaje de cámaras de seguridad de la zona por la que huyó.