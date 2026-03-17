Prohibieron un sitio de apuestas donde se sospecha que operaban funcionarios con información privilegiada

La Justicia argentina ordenó bloquear el acceso a una plataforma internacional de predicciones donde se realizaban apuestas con dinero real. La medida se tomó luego de que autoridades de la Ciudad de Buenos Aires impulsaran una denuncia vinculada al funcionamiento del sitio, que permitía especular sobre resultados de distintos acontecimientos. En este contexto, prohibieron el acceso a la plataforma Polymarket en todo el país.

El bloqueo fue impulsado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) con el acompañamiento de empresas del sector del juego legal que operan en el distrito. La decisión se tomó ante la preocupación por el crecimiento de plataformas digitales que funcionan como mercados de predicción, pero que en la práctica operan de manera similar a una casa de apuestas.

Según indicaron autoridades del área, el sistema permitía que usuarios apostaran dinero sobre distintos hechos como elecciones políticas, eventos deportivos, conflictos internacionales o decisiones económicas.

La investigación y el bloqueo judicial

El proceso comenzó a partir de una investigación realizada por los equipos técnicos de LOTBA, quienes detectaron el funcionamiento de la plataforma sin habilitación para operar en el país. A partir de ese informe, se inició una causa judicial que derivó en la orden de bloqueo, según informó la Agencia Na.

La resolución fue dictada por la jueza Susana Parada, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31. En el marco de esa decisión, prohibieron el acceso a Polymarket en todo el territorio argentino.

Polymarket ya no podrá operar en el Argentina.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), conducida por el fiscal Juan Rozas, junto con su equipo técnico. Desde el gobierno porteño señalaron que la medida forma parte de una estrategia para combatir el juego ilegal online.

También participaron del proceso entidades vinculadas al sector del juego regulado. Desde la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) confirmaron que la plataforma no contaba con autorización en ninguna jurisdicción del país.

Preocupación por apuestas sin control

Especialistas advierten que este tipo de sistemas se presentan como herramientas de análisis o predicción colectiva, pero en la práctica funcionan como mecanismos de apuestas. En estos espacios los usuarios pueden invertir dinero en función de un resultado incierto y obtener ganancias si el pronóstico se cumple.

Uno de los principales problemas señalados por autoridades y analistas es la posibilidad de que participen menores de edad o usuarios que operen sin verificación de identidad. Esa falta de control fue uno de los motivos centrales por los que prohibieron la plataforma.