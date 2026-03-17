Quini 6 de casi 400 millones: “Es una recompensa, me da muchísima felicidad", afirmó agenciera

Un apostador de la ciudad cordobesa de Villa Nueva ganó casi $400 millones en el Quini 6, luego de acertar los seis números en la modalidad Siempre Sale durante el sorteo número 3356 realizado este domingo. El premio asciende a $386.741.006 y fue el único boleto ganador de esa categoría.

La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 04, 14, 16, 26, 33 y 36, que permitieron que un solo jugador se lleve el importante pozo que se reparte entre quienes logran los seis aciertos en esa modalidad.

El ticket ganador fue vendido en la Agencia de Quinielas 132, ubicada en Marcos Juárez 991, en Villa Nueva. El local pertenece a Evangelina Pereyra, quien lleva más de tres décadas al frente del negocio familiar.

La emoción en la agencia

La propia agenciera contó que se enteró de la noticia por los mensajes de sus clientes. “Estoy emocionadísima y muy feliz. La verdad es que me enteré por mensajes de clientes; no había visto el sorteo, pero cuando agarré el teléfono tenía 60 mensajes que no entendía”, relató.

En otro momento recordó la sorpresa que generó el hallazgo del boleto ganador. “¡Anoté los seis números! Casi me muero. Me emocioné muchísimo. Me vine corriendo por el negocio y nos pusimos a controlar con mi amiga”, dijo en diálogo con Cadena 3.

Consultada sobre la identidad del ganador o ganadora, la comerciante reconoció que aún no tienen información. “No tengo ni idea. Estamos esperando re ansiosos a ver quién es”, afirmó.

La agencia donde se jugó la boleta ganadora

Un premio histórico para la agencia

Pereyra explicó que, si bien la agencia ya había vendido premios en otras oportunidades, este resultado representa el más importante en la historia del local.

“Siento que esto es devolver un poco lo que la gente de Villa Nueva me da todos los días. Es una recompensa y me da muchísima felicidad”, expresó.

Por la venta del cartón ganador, a la agenciera le corresponde una comisión equivalente al 1% del premio, como estímulo por parte de la Lotería.

Cómo debe cobrar el ganador

Hasta el momento no se conoce la identidad del apostador que realizó la jugada ganadora. Según explicó la agenciera, el ganador puede presentarse en el propio local donde se vendió el ticket o dirigirse directamente a la delegación de la Lotería en Villa María para iniciar el trámite de cobro.

El plazo legal para presentar el cartón es de 30 días, aunque para verificarlo en la terminal de la agencia el tiempo es menor.

Pozos vacantes y próximo sorteo

En el mismo sorteo del domingo, las otras modalidades principales del Quini 6 quedaron vacantes.

El Tradicional, con un pozo de $780 millones, no tuvo ganadores. Lo mismo ocurrió con La Segunda, que también acumulaba $780 millones, y con La Revancha, cuyo premio superaba los $2.168 millones.

Debido a estos resultados, el próximo sorteo del miércoles 18 de marzo tendrá un pozo acumulado cercano a $4.400 millones, lo que vuelve a despertar expectativas entre los apostadores de todo el país.

Mientras tanto, en Villa Nueva crece la expectativa por conocer la identidad del afortunado que acertó los seis números y se convirtió en el único ganador del Siempre Sale en esta edición del Quini 6.