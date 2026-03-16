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Sociedad Tragedia en el norte entrerriano

Murió un trabajador rural tras descompensarse durante tareas de cosecha en Federación

Un hombre de 55 años falleció mientras realizaba tareas de cosecha en una quinta del departamento Federación. La víctima se descompensó y cayó al suelo frente a un compañero de trabajo.

16 de Marzo de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Elonce).

Un hombre de 55 años falleció mientras realizaba tareas de cosecha en una quinta del departamento Federación. La víctima se descompensó y cayó al suelo frente a un compañero de trabajo.

Murió un trabajador rural tras descompensarse durante tareas de cosecha este lunes por la tarde en una quinta ubicada en Colonia Alemana, en el departamento Federación. El hombre, de 55 años, comenzó a sentirse mal mientras realizaba labores junto a otro trabajador y se desplomó en el lugar.

 

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 16 en el barrio Mandisoví, cuando personal de la Comisaría de Colonia Alemana fue alertado sobre la presencia de una persona sin vida en una zona de trabajo rural.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y comenzaron con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

 

El trabajador manifestó un fuerte dolor en el pecho

 

De acuerdo con el relato de un trabajador de 42 años que se encontraba en el lugar, ambos realizaban tareas de cosecha cuando la víctima comenzó a presentar síntomas de malestar. Según explicó el testigo, el hombre manifestó que le faltaba el aire y que sentía un fuerte dolor en el pecho.

Minutos después de expresar esos síntomas, el trabajador se desplomó en el suelo mientras intentaban asistirlo.

 

Intentaron auxiliarlo pero ya no presentaba signos vitales

 

Las personas que se encontraban en la quinta intentaron brindarle asistencia inmediata, pero al revisar su estado constataron que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, cerca de las 17.45, se hizo presente en el lugar la médica policial, quien confirmó oficialmente el fallecimiento.

En el marco de la investigación, la profesional solicitó la realización de una autopsia con el objetivo de establecer con precisión las causas de la muerte.

 

Intervención judicial y datos de la víctima

 

La situación fue comunicada al fiscal de turno, quien dispuso las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación del hecho.

Desde la fuerza policial confirmaron que la víctima fue identificada como Leonardo Luis Tamay, de 55 años, domiciliado en la ciudad de Chajarí.

 

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que aguardará los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias exactas que derivaron en el fallecimiento del trabajador rural.

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Federación trabajador rural fallecimiento Hombre murió
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