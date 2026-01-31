Dos detenidos por robo de picaportes y secuestro de cocaína en Paraná

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 02:30, personal policial intervino ante un llamado de una vecina que alertó a la División 911 sobre un robo de picaportes que se estaba cometiendo en domicilios particulares. Según la denuncia, dos hombres estaban sustrayendo herrajes de bronce de distintas viviendas.

Ante esta situación, efectivos de la División 911, específicamente de la Sección Patrulla, acudieron de inmediato al lugar. Tras realizar una recorrida por la zona, lograron reconocer a los presuntos autores en la intersección de calles La Rioja y Rosario del Tala.

En ese punto, se concretó la aprehensión de dos personas mayores de edad, de 20 y 22 años, quienes tenían en su poder nueve picaportes y marijones de bronce. Ambos se encontraban en situación de calle y fueron puestos a disposición de la Justicia, quedando alojados en la Alcaldía de Tribunales.

Prevención y trabajo coordinado

Desde la fuerza policial indicaron que este tipo de robo de picaportes ha registrado un leve incremento en los últimos tiempos, motivo por el cual se intensifican las tareas preventivas. En este sentido, se trabaja de manera conjunta entre la División 911, la Jefatura Departamental y las comisarías de jurisdicción.

Además, se utilizan distintos recursos de la Dirección de Operaciones de Seguridad con el objetivo de mitigar esta modalidad delictiva y reforzar la presencia policial en zonas afectadas, especialmente durante horarios nocturnos y de madrugada.

Secuestro de estupefacientes en otro operativo

Por otra parte, aproximadamente una hora antes, se desarrolló otro procedimiento policial que culminó con el secuestro de sustancias estupefacientes. El hecho ocurrió en la zona de calles López Jordán y Circunvalación.

Personal de videovigilancia observó a dos hombres que llevaban una motocicleta de tiro, situación que llamó la atención de los operadores. Ante ello, se dio aviso a un móvil de la Sección Patrulla para que verificara la situación.

Al arribar el personal policial, los sujetos arrojaron un elemento, el cual fue señalado por el sistema de videovigilancia. Tras el chequeo correspondiente y la intervención de personal de Drogas Peligrosas, se realizó el test de campo que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 131 gramos.