La Aduana de Concordia secuestró perfumes, relojes y accesorios que eran trasladados en un automóvil

Este sábado personal de la Aduana de Concordia, en un operativo conjunto con la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, detuvo la marcha de un Renault Clio en el Puesto de Control Vial San Jaime, a la altura del kilómetro 289 de la Ruta Nacional 127.

Al requisar el vehículo se hallaron 150 perfumes de origen extranjero, 160 muestras de perfumes de 35 ml.; 219 relojes de metal, cuerina y goma y 10 cintos de cuero.

Tras el hallazgo, las autoridades secuestraron la mercadería por infracción al código aduanero correspondiente a la Ley Nro. 22.415.

El procedimiento se realizó bajo el conocimiento del Juzgado Federal de Concordia.

En diciembre se frustró un intento de contrabando desde Concordia hacia Uruguay

La Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, a cargo del Prefecto Jorge Ribinski, llevó adelante un procedimiento en el que logró incautar un cargamento millonario de cigarrillos y bebidas alcohólicas que pretendían ser trasladados de manera ilegal hacia la República Oriental del Uruguay.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 12 de diciembre, cuando los efectivos en un operativo combinado con la División de Investigaciones Criminales detectaron a dos individuos manipulando bultos y cargándolos en un bote a remo aguas arriba del Club Regatas Concordia, a la altura del km 333 de la margen derecha del río Uruguay.

Al impartirse la voz de “Alto Prefectura”, ambos sujetos emprendieron la fuga aprovechando la densa vegetación del lugar, abandonando la embarcación y 30 bultos negros que aparentaban contener mercadería de contrabando.

Inmediatamente se dispuso un rastrillaje con personal uniformado, sin lograr la localización de los involucrados.

Por orden del Juzgado Federal de Concordia, y por razones de seguridad, los elementos fueron trasladados a la sede de la Prefectura para su apertura y contabilización, arrojando el siguiente resultado:

21 bultos con 1.050 cartones de cigarrillos marca GIFT.9 bultos con 216 botellas de aperitivo APEROL.1 bote a remo, utilizado para el ilícito. El valor total de lo secuestrado supera los 22 millones de pesos.