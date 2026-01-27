 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Secuestraron sustancias y detuvieron a tres personas en procedimientos en Concordia y Gualeguaychú

En la primera localidad detuvieron a dos personas y secuestraron 25 envoltorios de cocaína y elementos para el corte y fraccionamiento de sustancias. En el segundo caso, un hombre fue detenido cuando portaba 57 envoltorios de cocaína.

27 de Enero de 2026
El operativo en Concordia
El operativo en Concordia Foto: Jefatura Departamental Concordia

En la primera localidad detuvieron a dos personas y secuestraron 25 envoltorios de cocaína y elementos para el corte y fraccionamiento de sustancias. En el segundo caso, un hombre fue detenido cuando portaba 57 envoltorios de cocaína.

En la tarde de este martes, el personal policial de las Jefaturas Departamentales Concordia y Gualeguaychú se abocó a dos procedimientos donde se secuestraron sustancias ilegales.

 

Por un lado, a las 19:20 de este martes, personal policial de la Comisaría Primera de Concordia realizó un procedimiento en calles C. Alfonso Vanegas y R. Molina, motivado por una causa por hurto denunciada por un vecino de esa localidad.

 

En el lugar se secuestraron 25 envoltorios de cocaína por 14,2 gramos; un trozo compacto de marihuana de 141, 5 gramos; un plato con restos de cocaína; un picador con restos de marihuana; un recipiente plástico con pastillas; bandas elásticas y bolsas de nylon tipo camiseta de color blanco, negro y celeste.

 

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

 

Durante el operativo fueron identificados un hombre de 23 años y una mujer de 32. La causa está a cargo de la Dra. Natalia Conti.

 

Detenido con 57 envoltorios de cocaína

 

Horas antes, a las 16:00, los uniformados de Gualeguaychú detuvieron a un hombre de 35 años, en calles Rodó, al Este, y Bolivia, por portar 57 envoltorios con cocaína, por un peso de 12 gramos.

 

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaych&uacute;
Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

 

El hombre fue identificado y la causa quedó en manos del Fiscal Dr. Jorge Gutiérrez.

Temas:

droga secuestrada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso