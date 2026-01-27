Secuestraron sustancias y detuvieron a tres personas en procedimientos en Concordia y Gualeguaychú

En la primera localidad detuvieron a dos personas y secuestraron 25 envoltorios de cocaína y elementos para el corte y fraccionamiento de sustancias. En el segundo caso, un hombre fue detenido cuando portaba 57 envoltorios de cocaína.
En la tarde de este martes, el personal policial de las Jefaturas Departamentales Concordia y Gualeguaychú se abocó a dos procedimientos donde se secuestraron sustancias ilegales.
Por un lado, a las 19:20 de este martes, personal policial de la Comisaría Primera de Concordia realizó un procedimiento en calles C. Alfonso Vanegas y R. Molina, motivado por una causa por hurto denunciada por un vecino de esa localidad.
En el lugar se secuestraron 25 envoltorios de cocaína por 14,2 gramos; un trozo compacto de marihuana de 141, 5 gramos; un plato con restos de cocaína; un picador con restos de marihuana; un recipiente plástico con pastillas; bandas elásticas y bolsas de nylon tipo camiseta de color blanco, negro y celeste.
Durante el operativo fueron identificados un hombre de 23 años y una mujer de 32. La causa está a cargo de la Dra. Natalia Conti.
Detenido con 57 envoltorios de cocaína
Horas antes, a las 16:00, los uniformados de Gualeguaychú detuvieron a un hombre de 35 años, en calles Rodó, al Este, y Bolivia, por portar 57 envoltorios con cocaína, por un peso de 12 gramos.
El hombre fue identificado y la causa quedó en manos del Fiscal Dr. Jorge Gutiérrez.