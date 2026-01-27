Secuestraron sustancias y detuvieron a tres personas en procedimientos en Concordia y Gualeguaychú

En la tarde de este martes, el personal policial de las Jefaturas Departamentales Concordia y Gualeguaychú se abocó a dos procedimientos donde se secuestraron sustancias ilegales.

Por un lado, a las 19:20 de este martes, personal policial de la Comisaría Primera de Concordia realizó un procedimiento en calles C. Alfonso Vanegas y R. Molina, motivado por una causa por hurto denunciada por un vecino de esa localidad.

En el lugar se secuestraron 25 envoltorios de cocaína por 14,2 gramos; un trozo compacto de marihuana de 141, 5 gramos; un plato con restos de cocaína; un picador con restos de marihuana; un recipiente plástico con pastillas; bandas elásticas y bolsas de nylon tipo camiseta de color blanco, negro y celeste.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Durante el operativo fueron identificados un hombre de 23 años y una mujer de 32. La causa está a cargo de la Dra. Natalia Conti.

Detenido con 57 envoltorios de cocaína

Horas antes, a las 16:00, los uniformados de Gualeguaychú detuvieron a un hombre de 35 años, en calles Rodó, al Este, y Bolivia, por portar 57 envoltorios con cocaína, por un peso de 12 gramos.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

El hombre fue identificado y la causa quedó en manos del Fiscal Dr. Jorge Gutiérrez.