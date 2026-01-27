Tras una balacera en Concordia, la Policía realizó cuatro allanamientos y secuestró elementos

Una investigación por una balacera registrada días atrás en Concordia derivó este martes en una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. El procedimiento fue ordenado por la Justicia luego de que la Policía reuniera pruebas para identificar a los presuntos responsables del ataque armado contra una vivienda.

El episodio ocurrió el 22 de enero, cuando dos personas que se desplazaban en motocicleta pasaron por el frente de una casa ubicada sobre calle República Argentina y efectuaron múltiples disparos de arma de fuego. No se reportaron heridos, aunque el hecho generó preocupación en el barrio por la violencia del ataque.

A partir de ese momento, efectivos de Comisaría Séptima iniciaron tareas investigativas para establecer la autoría y las circunstancias del suceso.

Allanamientos y secuestros

Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron identificar domicilios que serían frecuentados por los sospechosos. Con esos elementos, la Fiscalía interviniente solicitó órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías.

Los operativos se concretaron durante la mañana del martes en cuatro viviendas de Concordia, donde se buscaban armas de fuego y objetos relacionados con la causa.

Los operativos se concretaron durante la mañana del martes. Foto: Concordia Policiales.

Según se informó oficialmente, en uno de los domicilios se secuestraron cachas plásticas, partes de una motocicleta Honda XTR negra y un caño de escape, elementos que serán peritados para determinar si guardan relación con el ataque.

Línea investigativa

De acuerdo con los primeros indicios, el hecho tendría un presunto trasfondo vinculado a disputas dentro del ambiente delictivo relacionado con la comercialización de estupefacientes. Esa hipótesis forma parte de las líneas de trabajo que analizan los investigadores.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía, que busca reunir más pruebas para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades.

Mientras tanto, la causa sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación iniciada tras la balacera en Concordia.