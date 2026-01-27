Detuvieron a un hombre por golpear a su pareja embarazada

Un grave episodio de violencia de género se registró en las últimas horas del lunes en la Terminal de Ómnibus de Concepción del Uruguay, donde un hombre de 54 años fue detenido acusado de agredir físicamente a su pareja, una mujer de 39 años que cursa un embarazo de tres meses.

El procedimiento se inició alrededor de las 23, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al sector de la Terminal tras un llamado que alertaba sobre una situación de violencia física. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la mujer, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien denunció haber sido golpeada por su pareja.

Ante la manifestación de la víctima de encontrarse embarazada, se activaron de inmediato los protocolos previstos en la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En ese marco, tomó intervención la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

Detenido en Concepción del Uruguay (foto Policía de Entre Ríos)

La mujer fue trasladada al hospital local para su evaluación médica. Según se informó, el profesional de turno ordenó la realización de una radiografía de cráneo debido a una inflamación visible en la cabeza. Tras los estudios correspondientes, se determinó que las lesiones eran de carácter leve, aunque se dispuso un control preventivo teniendo en cuenta su estado de gestación.

La Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la doctora Lucía Bourlot, fue informada de los hechos y del informe médico. En consecuencia, dispuso la detención del hombre de 54 años, quien fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

