La policía de Gualeguaychú intervino en tres hechos de violencia de género este lunes

REDACCIÓN ELONCE
En dos casos los agresores tienen 19 y 20 años. Uno de ellos se presentó en el lugar de trabajo de su expareja y amenazó a uno de sus amigos con un destornillador. El otro agredió físicamente a una joven y, en el tercer caso, un hombre de 63 años fue excluido de la vivienda.
Personal policial de la Jefatura Departamental Gualeguaychú intervino en dos episodios de violencia de género este lunes.
Por un lado, el primer caso se registró a las 05:00 en Camino La Península, donde un vecino denunció haber escuchado gritos. Al arribo policial, se constató que un hombre de 20 años estaba agrediendo físicamente a una joven de 19.
El agresor fue reducido y aprehendido, para luego ser trasladado a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.
En tanto, la víctima fue trasladada a la Comisaría de Minoridad a fin de realizar la correspondiente denuncia y recibir la asistencia pertinente.
Otro agresor se presentó en el lugar de trabajo de su expareja
Simultáneamente, personal policial de Comisaría Sexta intervino en inmediaciones de Andrade y Perú a raíz de una denuncia por amenazas en contexto de violencia de género, sumado a desobediencia judicial.
La denunciante, una joven de 19 años, manifestó que su expareja, de la misma edad, sobre quien pesan medidas de restricción vigentes, la acosó mediante mensajes y llamadas telefónicas. Además, el agresor concurrió reiteradamente a su lugar de trabajo, ocasionándole molestias y amenazó a uno de los amigos de
la víctima con un destornillador.
Según lo denunciado, el violento se presentó en el lugar de trabajo de la joven en reiteradas oportunidades, entre las 18:00 y las 00:00 horas, desplazándose en una moto.
Ante la situación, personal policial realizó recorridas en los alrededores e interceptó al hombre en inmediaciones de Angelelli y Quijano. De este modo fue aprehendido y su moto fue secuestrada, además del destornillador.
Exclusión de hogar por violencia de género y hallazgo de marihuana
Durante la tarde, minutos antes de las 14:50, personal del Comando Radioeléctrico intervino en Rivadavia y Montiel, en un procedimiento de exclusión de hogar por violencia de género.
Al ser expulsado el agresor de 63 años, los uniformados observaron que dentro de la vivienda había cuatro plantas de Cannabis Sativa, por lo que se dio intervención a la División Drogas Peligrosas.