Allanamientos positivos en la zona oeste de Concordia: secuestran cocaína y dinero

Allanamientos positivos en la zona oeste terminan con cocaína, dinero y una mujer detenida por tenencia con fines de venta.
En la madrugada de ayer, la policía ejecutó allanamientos positivos en domicilios de la zona oeste de la ciudad de Concordia, en el marco de una investigación por amenazas. La operación permitió secuestrar 66 envoltorios de clorhidrato de cocaína, $650.000 en efectivo, una réplica de pistola a gas comprimido y un teléfono celular. La causa se encuentra en trámite bajo supervisión del fiscal Dr. Núñez.
Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado de Garantías local, tras meses de trabajo de investigación policial. La estrategia estuvo orientada a detectar la presencia de estupefacientes y otros elementos relacionados con la comercialización ilegal de drogas en la zona. La investigación también incluyó tareas de seguimiento y análisis de movimientos sospechosos en distintos domicilios.
Durante los procedimientos, se logró la aprehensión de una mujer, imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El operativo se desarrolló con personal especializado y siguiendo todos los protocolos de seguridad, garantizando la integridad de los intervinientes y vecinos de la zona.
Secuestro de elementos clave y dinero en efectivo
Los 66 envoltorios de cocaína incautados estaban listos para su comercialización y fueron trasladados a la unidad fiscal correspondiente para su contabilización y análisis pericial. Además, el dinero encontrado se presume relacionado con la venta de drogas y será sometido a verificación judicial. La réplica de pistola a gas y el teléfono celular también fueron retenidos como elementos de interés para la investigación.
Las fuentes oficiales destacaron que la operación constituye un golpe importante a las redes de venta de estupefacientes en la zona oeste. La policía continuará con tareas de investigación para identificar posibles cómplices y rastrear la cadena de comercialización de drogas en el área.
El fiscal Núñez supervisará todas las etapas del proceso, asegurando que se cumplan las normativas legales vigentes y se respeten los derechos de los involucrados. Por su parte, la aprehendida permanecerá a disposición de la justicia mientras se define su situación procesal.