Detuvieron a un hombre por robar una carnicería y recuperaron motos robadas en Paraná

Un hombre de 26 años fue detenido durante la madrugada de este martes en Paraná tras ser sorprendido con mercadería robada de una carnicería, en el marco de un operativo llevado adelante por personal de la División 911 – Video Vigilancia. En el mismo despliegue, se recuperaron dos motocicletas denunciadas como sustraídas en distintos procedimientos.

Detenido por robar en una carnicería (foto Policía de Entre Ríos)

El primer hecho ocurrió alrededor de las 3:30, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de prevención en la intersección de avenida Zanni y Basabilbaso demoraron a una pareja integrada por una mujer de 20 años y un hombre de 26, ambos domiciliados en el barrio Jauretche. Al momento de la identificación, los uniformados constataron que llevaban consigo bandejas con distintos cortes de carne y ensaladas.

Las bandejas de carne recuperadas (foto Policía de Entre Ríos)

Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que la mercadería había sido sustraída minutos antes de una carnicería ubicada en calle Dr. Francisco Medus, casi Celestino Marco, luego de forzar la puerta de ingreso al local. Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, mientras que la mujer fue correctamente identificada y quedó supeditada a la causa debido a que cursa un embarazo.

Recupero de motocicletas robadas

En un procedimiento previo, ocurrido este lunes cerca de las 20, personal del 911 acudió al barrio Los Hornos, calle 510, tras recibir un alerta telefónica que advertía sobre dos hombres ofreciendo a la venta una motocicleta en la vía pública. Al arribar al lugar, los sospechosos intentaron huir de manera peatonal, pero los policías lograron demorar a uno de ellos, un hombre de 48 años oriundo de la provincia de Córdoba.

Motos recuperadas en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Al verificar el rodado, una motocicleta Yamaha YBR 125 cc, dominio 903 LCR, se constató que presentaba el tambor de encendido dañado y que había sido denunciada como robada en calle Gualeguaychú, casi 9 de Julio. A través del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, se determinó que el aprehendido fue el autor del ilícito. Por orden de la Fiscalía, el sujeto fue trasladado a la Alcaidía y el vehículo secuestrado.

Finalmente, cerca de las 4:20, durante recorridas preventivas en el Balneario Thompson, efectivos policiales detectaron una motocicleta estacionada sin medidas de seguridad. Se trataba de una Honda XR 125 cc, dominio 396 LMM, que registraba pedido de secuestro desde el 1 de mayo de 2020 por una causa de robo, a requerimiento de la comisaría decimosegunda. El rodado fue secuestrado y trasladado a la dependencia solicitante para continuar con las actuaciones correspondientes.