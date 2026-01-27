 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Paraná

Robó una bicicleta, la escondió entre pastizales y se ocultó en el monte

La policía recuperó una bicicleta que había sido robada en la ciudad de Paraná. El sospechoso estaba escondido en una zona de monte y había ocultado el rodado entre pastizales.

27 de Enero de 2026
La bicicleta recuperada por la policía
La bicicleta recuperada por la policía

La policía recuperó una bicicleta que había sido denunciada como robada en la jornada del domingo en la ciudad de Paraná, tras identificar al presunto autor del delito.

 

Según se informó, a partir de las tareas investigativas realizadas, durante la noche del lunes los efectivos obtuvieron datos concretos sobre la posible ubicación del sospechoso, quien se encontraba oculto en el asentamiento Nueva Ciudad, en una zona de monte.

Con esa información, los uniformados recorrieron el sector señalado y lograron hallar la bicicleta robada, que estaba escondida entre los pastizales, presumiblemente con la intención de evitar su localización.

 

Una vez constatada la situación, se dio intervención al fiscal interviniente, quien dispuso el secuestro formal del rodado y ordenó su posterior restitución al propietario.

 

Temas:

bicicleta robada Paraná policiales
