Policiales Buenos Aires

Iba en moto con su hija y su nieto de tres meses, chocaron un colectivo y murieron: no llevaban casco

Un choque frontal en Merlo, Buenos Aires, dejó muertos a un papá, su hija y su nieto de 3 meses. Ninguno llevaba casco al momento del accidente.

26 de Enero de 2026
El conductor de la moto murió en el acto.

En la tarde del domingo, un choque frontal entre una moto y un colectivo dejó tres víctimas fatales en el partido de Merlo, Buenos Aires. Los involucrados, integrantes de una misma familia, se desplazaban en una moto por la ruta 1003, en la localidad de Libertad, cuando ocurrió el impacto.

 

La moto Brava Altino era conducida por Juan Carlos Alegre, que iba acompañado por su hija Aylín Alegre y su nieto Mateo, un bebé de apenas tres meses.

El medio local Zona Norte Hoy indicó que el conductor de la moto habría intentado esquivar un pozo, lo que provocó que perdiera el control y chocara de frente contra el colectivo, identificado como el interno 510 de la Empresa 216. El impacto fue de tal magnitud que, según los pasajeros del transporte, el parabrisas izquierdo quedó destruido y la estructura de la unidad sufrió graves daños.

Desenlace fatal y primeros auxilios

En el lugar se confirmó la muerte inmediata de Juan Carlos Alegre. Mientras tanto, Aylín Alegre fue trasladada en estado crítico al hospital Héroes de Malvinas, y el pequeño Mateo fue llevado al sanatorio Juan Bautista en un vehículo particular que circulaba por la zona. Ambos fallecieron poco después a raíz de las heridas.

Sin protección

Las primeras pericias señalaron que ninguno de los tres ocupantes de la moto llevaba casco, un dato que las fuentes policiales subrayaron como relevante.

choque frontal moto colectivo bebe
