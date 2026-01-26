Agencia de viajes estafó a un cliente y deberá pagar casi $17 millones

Una mujer que en 2014 había adquirido siete pasajes a Cancún para viajar con su familia fue víctima de una agencia de viajes estafa, luego de que un empleado se quedara con el dinero. Tras casi diez años de litigio, la Justicia dictó un fallo condenatorio tanto para la empresa Ola S.A. como para el trabajador infiel, obligándolos a pagar indemnizaciones que, sumadas, superan los 16 millones de pesos.

El caso comenzó en noviembre de 2014, cuando la mujer se contactó con el asesor de ventas N.W. para comprar pasajes desde Buenos Aires a Cancún, previstos para julio de 2015. El pago se realizó parcialmente en efectivo y con tarjeta de crédito, totalizando $84.000. La reserva fue confirmada por correo, pero meses después la damnificada descubrió que había sido víctima de un fraude por parte del empleado, quien ya había sido despedido.

La mujer reclamó la devolución del dinero y además solicitó una compensación por el hotel y daño moral, lo que derivó en una demanda judicial contra la agencia y el empleado. Según la empresa, intentó desligarse de la responsabilidad alegando que era mayorista y que el recibo presentado carecía de validez, aunque finalmente se comprobó que N.W. era empleado y actuó en el marco de sus funciones.

Responsabilidad de la empresa

El juez en lo Comercial 14, Pablo Frick, subrayó que la agencia de viajes estafa se produjo con la intervención de un empleado que contaba con acceso a cotizaciones y credibilidad frente a los clientes. Además, se consideró que la reserva estaba formalmente registrada a nombre de la mujer, lo que reforzó la confianza depositada en la empresa.

El magistrado destacó que, aunque la firma alegara ser mayorista, no pudo probar que no vendiera pasajes a particulares, y se tomaron en cuenta las declaraciones de testigos que confirmaron los pagos en las oficinas de la agencia. También se valoró la causa penal paralela en la que se acreditó el modus operandi del empleado, que utilizaba los fondos de manera cruzada para otros pasajes y estafas.

Asimismo, se comprobó que el empleado actuó con conocimiento del mercado y la información interna de la empresa, lo que permitió captar clientes de manera fraudulenta. La responsabilidad de la empresa surge del vínculo laboral y de la confianza que la firma brindaba a sus clientes a través de su personal.

Indemnización y daño moral

El fallo judicial fijó en 10 millones de pesos la suma a pagar por la agencia y el empleado, adicionando una tasa del 6% anual, lo que elevó el total a 16 millones. Por daño moral, se estableció un adicional de 836.000 pesos, por lo que la indemnización final asciende a casi 17 millones.

El juez destacó que la acción de la empresa y del trabajador causó “sinsabores, ansiedad y molestias que trascendieron la normal adversidad de la vida cotidiana” y consideró la indemnización como una deuda de valor que debía ser satisfecha, publicó Iprofesional.

En cambio, no se hizo lugar al reclamo por el hotel en Cancún, ya que no se presentó prueba de pago ni reserva del alojamiento. Así, la resolución refuerza la responsabilidad civil de las agencias de viajes frente a fraudes cometidos por empleados y la necesidad de garantizar la seguridad de los consumidores en transacciones turísticas.