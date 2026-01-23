 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Durante este viernes

Allanamientos por estafa en Chajarí y Colonia Alemana: secuestran celulares y ropa

Los procedimientos se realizaron en dos propiedades vinculadas a una causa en trámite. Personal policial efectuó registros habitacionales y controles individuales, incautando distintos objetos que serán peritados para avanzar con la pesquisa.

23 de Enero de 2026
Allanamientos en Chajarí y Colonia Alemana.
Allanamientos en Chajarí y Colonia Alemana. Foto: Departamental de Federación.

En el marco de una investigación por presunta estafa, se realizaron allanamientos este viernes 23 de enero en Chajarí y en Colonia Mandisovi. Las diligencias se desarrollaron cerca del mediodía y apuntaron a reunir material que ayude a esclarecer la maniobra denunciada.

 

Según se informó oficialmente, las actuaciones están caratuladas como “NN s/estafa” y derivaron en medidas simultáneas en dos puntos del departamento. La intervención incluyó registros en domicilios y controles sobre personas presentes, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.

 

 

Dos viviendas bajo medidas judiciales

 

Una de las diligencias se llevó a cabo en una propiedad ubicada sobre calle Mandisovi, dentro de la planta urbana de Chajarí. La restante se concretó en un domicilio situado en la zona de Colonia Mandisovi, donde también se desplegó personal para concretar el procedimiento.

 

En ambos lugares se revisaron ambientes y pertenencias con el objetivo de encontrar elementos vinculados al expediente. El trabajo se realizó bajo coordinación operativa y con intervención de distintas dependencias.

 

Allanamientos en Chajarí y Colonia Alemana. Foto: PER.

 

Secuestros y continuidad de la investigación

 

Como resultado de los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares, prendas de vestir y otros objetos considerados de interés para la causa. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Fiscalía interviniente para su posterior análisis.

 

 

Del operativo participaron integrantes de Cuerpos Especiales Tagüé, la Brigada de Investigaciones y efectivos de Comisaría La Alemana. La investigación continúa en trámite y no se descartan nuevas medidas en función de lo que surja de las pericias.

Temas:

allanamientos Chajarí Colonia Alemana
