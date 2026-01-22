 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Durante este mediodía

Allanamientos por estafa en La Paz: secuestraron un celular y una tarjeta

La medida se realizó por orden de la Fiscalía tras la denuncia de un vecino. En un domicilio cercano al barrio Comercio incautaron elementos que habrían sido utilizados en la maniobra investigada y dos personas quedaron supeditadas a la causa.

22 de Enero de 2026
Una causa por estafa derivó este jueves por la mañana en un allanamiento en la ciudad de La Paz, donde personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante un procedimiento ordenado por la Justicia. La medida se concretó tras la denuncia presentada por un ciudadano mayor de edad que reportó una maniobra fraudulenta vinculada al uso de medios digitales.

 

 

El operativo se desarrolló en un domicilio ubicado en inmediaciones del barrio Comercio, con intervención de la Fiscalía correspondiente, que dispuso tareas de búsqueda de dispositivos y documentación relacionada con el hecho.

 

Elementos secuestrados durante el procedimiento

 

Durante la requisa, los efectivos incautaron un teléfono celular que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para concretar la maniobra denunciada. También se secuestró una tarjeta asociada a una billetera virtual perteneciente al damnificado.

 

Ambos elementos serán sometidos a peritajes técnicos con el objetivo de determinar su vinculación con la operatoria y analizar la información contenida en los dispositivos.

 

Este tipo de pruebas suele resultar clave en causas vinculadas a delitos informáticos o fraudes electrónicos, ya que permiten reconstruir comunicaciones, transferencias y movimientos digitales.

 

Personas identificadas y continuidad de la causa

 

En el lugar fueron identificadas dos personas mayores de edad, quienes quedaron supeditadas a la investigación judicial. Esto implica que continúan vinculadas al expediente mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

 

 

Desde el área interviniente indicaron que las actuaciones seguirán su curso para establecer responsabilidades y esclarecer cómo se habría llevado adelante la operatoria denunciada. La investigación permanece abierta y bajo la órbita de la Fiscalía de La Paz.

Temas:

policía de entre ríos La Paz estafa
