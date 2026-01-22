Perdió el control de la camioneta en un camino vecinal y volcó

Un hombre de 80 años resultó herido este jueves al mediodía tras protagonizar un siniestro vial en un camino vecinal que une las localidades de Colonia Avigdor y Bovril, según informó la Jefatura Departamental La Paz a través de la Comisaría Avigdor.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Ford Ranger, que era conducida por el hombre domiciliado en Colonia Avigdor, perdió el control mientras circulaba por el mencionado camino. Como consecuencia, el rodado volcó y quedó con las ruedas hacia arriba.

A raíz del impacto, el conductor quedó momentáneamente atrapado en el interior del vehículo. Personal policial que tomó intervención en el lugar brindó asistencia inicial hasta que el hombre pudo ser rescatado y derivado para su evaluación médica.

Tras ser asistido en el lugar del siniestro, el conductor fue trasladado al Hospital de Bovril, donde quedó bajo observación del personal de salud para la realización de los controles médicos correspondientes.

Desde la fuerza policial se indicó que el camino vecinal donde ocurrió el accidente presenta irregularidades, producto de trabajos realizados recientemente por maquinaria vial.