Policiales Concordia

Detuvieron a un hombre acusado de robarle el auto a su hermano

El damnificado reconoció al familiar en las cámaras de seguridad. El vehículo fue recuperado y quedó secuestrado por orden judicial.

22 de Enero de 2026
Un hombre fue detenido en Concordia acusado de haberle robado el automóvil a su propio hermano, en el marco de un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Octava, a partir de un presunto hecho delictivo registrado en la zona oeste de la ciudad.

 

Según se informó, funcionarios policiales fueron comisionados a un domicilio luego de que un ciudadano denunciara la sustracción de su vehículo, un Renault 6 de color blanco. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda, el damnificado observó a dos hombres llevándose el rodado a tiro.

 

De acuerdo a lo manifestado por el propietario, logró reconocer a uno de los involucrados como su hermano, lo que fue informado de inmediato al personal policial que intervino en el lugar.

Ante la denuncia, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, que permitió localizar el automóvil sustraído y aprehender a uno de los presuntos autores del hecho. Al momento de ser hallado, el Renault 6 presentaba la faltante de la rueda delantera izquierda.

 

La situación fue puesta en conocimiento del fiscal interviniente, el doctor Arias, quien dispuso la aprehensión del masculino involucrado y el secuestro del vehículo, que posteriormente será restituido a su propietario.

En el procedimiento intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las tareas periciales correspondientes, y de la Planta Verificadora del Automotor, con el fin de constatar los datos del rodado recuperado.

