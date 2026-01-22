Rescataron perros de raza y un conejo de un criadero tras un allanamiento

Un allanamiento realizado en una vivienda del sudeste de la ciudad de Concordia permitió rescatar perros de raza y un conejo que se encontraban en presuntas condiciones de maltrato animal. El operativo se llevó adelante en el marco de una investigación judicial orientada a detectar situaciones de crianza y tenencia irregular de animales.

Según se informó oficialmente, la diligencia fue ejecutada con resultado positivo y permitió el secuestro de siete perros de raza Dachshund, conocidos como “salchicha”. De ese total, dos tendrían aproximadamente dos años de vida, mientras que los cinco restantes tendrían alrededor de 30 días. Además, fueron rescatados tres perros adultos de raza Dogo Argentino, un mestizo y un conejo.

Este último se encontraba alojado dentro de una jaula de pájaros construida de manera artesanal, una situación que generó especial preocupación por las condiciones de bienestar del animal.

Condiciones inadecuadas y falta de controles sanitarios

Durante el procedimiento intervino un veterinario policial, quien constató que el lugar no reunía las condiciones adecuadas para la contención y el hábitat de los animales. Además, se informó que ninguno contaba con libreta sanitaria y que algunos presentaban enfermedades en la piel.

El informe profesional fue incorporado a la causa y será clave para determinar las responsabilidades correspondientes, en el marco de la legislación vigente sobre protección animal.

Infracción municipal

A raíz de lo detectado, también tomó intervención un inspector de la Municipalidad, quien labró un acta de infracción a la Ordenanza N° 38.617. Dicha normativa prohíbe expresamente la crianza de animales con fines de comercialización dentro del ejido urbano.

Las actuaciones continuaban bajo la órbita judicial, mientras se evaluaba el destino de los animales rescatados y las medidas a adoptar para garantizar su recuperación y bienestar.