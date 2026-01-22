Verano y mascotas: por qué es clave la vacunación anual y cómo prevenir golpes de calor

La llegada del verano volvió a poner el foco en la vacunación anual de perros y gatos, los recaudos al viajar con mascotas y la prevención de golpes de calor. Especialistas recordaron la importancia de mantener controles sanitarios y cuidados básicos ante las altas temperaturas.
El cuidado de las mascotas volvió a cobrar protagonismo en pleno verano, con eje en la vacunación anual, los viajes y la prevención frente a las altas temperaturas. La medica veterinaria, Marcela Troncoso, advirtió a Elonce que, si bien existe una mayor conciencia por parte de los dueños, aún persiste la idea errónea de que las vacunas solo son necesarias durante la etapa de cachorro.
“A principio de año la gente como que se acuerda de la vacuna de los perros y de los gatos”, explicó la médica veterinaria, al señalar que muchas personas realizan el plan inicial cuando los animales son pequeños y luego interrumpen los controles. “Normalmente se hacen las vacunas de cachorro, terminamos con la rabia y nos olvidamos, pero es importante la revacunación anual”, subrayó.
La profesional remarcó que hay enfermedades que afectan tanto a cachorros como a animales adultos, y que estos últimos pueden convertirse en portadores. “El adulto puede ser reservorio y transmitir enfermedades a los cachorros, por eso es importante que la vacunación se haga todos los años”, explicó.
Vacunas obligatorias y costos
En ese marco, recordó que la vacuna antirrábica es obligatoria y gratuita. “Si no la pueden hacer en un privado, la pueden aplicar en Salud Animal”, indicó. En cuanto a los esquemas habituales, detalló que en perros adultos se aplica la vacuna séxtuple y en gatos la triple felina, además de la rabia.
Respecto a los valores, precisó que “hoy una vacuna está entre 27.000 y 30.000 pesos”, aunque aclaró que depende de cada profesional. Reconoció que el costo impacta en algunos casos, pero destacó un dato significativo: “Muchas veces sorprende que la gente más humilde es la más responsable con su mascota”.
Si bien señaló que durante el último año se notó una baja en los refuerzos anuales, aseguró que lentamente los dueños vuelven a retomar los controles. “Ha mermado bastante la vacunación anual, pero de a poco se va retomando”, afirmó.
Vacaciones y traslados con mascotas
Otro de los aspectos abordados fue el movimiento turístico con animales. Según explicó Troncoso, en comparación con el año pasado, disminuyó la cantidad de personas que viajaron al exterior con sus mascotas. “Para salir del país se necesita un certificado de salud del Senasa, que se gestiona previamente en los consultorios. El año pasado fue increíble la cantidad de trámites; este año bajó mucho”, relató.
En cambio, observó un mayor movimiento dentro del país. “Me parece que la gente se quedó más en la Argentina”, sostuvo, aunque advirtió que incluso para viajes internos es necesario tomar recaudos sanitarios. “No podemos trasladar animales sin tener en cuenta enfermedades que existen en otras provincias y acá no, por eso siempre hay que consultar antes de viajar”, explicó.
Ola de calor: recomendaciones básicas
Ante el anuncio de una nueva ola de calor, la veterinaria brindó recomendaciones fundamentales para perros y gatos. “Agua fresca y sombra siempre. No sacarlos en las horas pico; los paseos deben ser temprano a la mañana o a la noche”, enfatizó.
También pidió prestar atención al suelo caliente. “Si a vos te quema el piso, a ellos también. Nosotros usamos zapatillas y ellos no”, señaló, y aclaró que no es recomendable colocarles calzado. Además, recordó que los gatos también pueden sufrir golpes de calor, un problema que suele asociarse solo a los perros.
Finalmente, desmintió mitos sobre el pelaje. “No se corta el pelo. Las capas de pelo aíslan tanto del frío como del calor”, explicó, y destacó que el cuidado responsable durante el verano es clave para preservar la salud y el bienestar de las mascotas en una época de altas temperaturas.