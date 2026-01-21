Una familia recuperó a su perro tras la difusión de un aviso solidario en Elonce

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Emotivo reencuentro con una mascota

El animal había sido encontrado por una familia que lo cuidó y colocó carteles en la zona. Gracias a la publicación de Elonce en redes sociales, los dueños lograron reencontrarse con su mascota, que se había alejado varias cuadras de su hogar.

21 de Enero de 2026
Emotivo reencuentro con una mascota
Emotivo reencuentro con una mascota Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un emotivo reencuentro se vivió luego de que una familia lograra recuperar a su mascota extraviada, tras un aviso solidario difundido en las redes sociales de Elonce. El perro había sido hallado en una vivienda ubicada en la zona de calles Hilario de la Quintana y Galán, donde fue cuidado de manera transitoria.

Según se informó, el animal fue encontrado solo en la vía pública y resguardado por una familia del barrio. Las niñas del hogar, Carmela y Renata, se encargaron de brindarle cuidado y afecto, mientras intentaban localizar a sus dueños. Para ello, colocaron carteles en la reja de la casa con mensajes como “El perro de acá afuera está perdido” y “Está perdido; buscamos al dueño”.

 

La situación tomó mayor visibilidad cuando Elonce difundió el caso a través de sus redes sociales, lo que permitió que la información llegara rápidamente a la familia propietaria del animal. Finalmente, los dueños lograron identificarlo y concretar el reencuentro.

 

Se supo que el perro había caminado aproximadamente diez cuadras desde su domicilio hasta el lugar donde fue encontrado. El momento estuvo cargado de emoción y gratitud hacia quienes lo cuidaron durante su extravío.

 

Como dato anecdótico, durante el tiempo que permaneció en la vivienda, las niñas lo bautizaron “Polo”, sin saber que su nombre real era "Apolo", una coincidencia que sumó ternura a la historia con final feliz.

