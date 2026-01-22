 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Violencia de género

Detuvieron a un hombre y secuestraron un arma tras una denuncia por agresión en Paraná

Una mujer pidió ayuda al 911 tras ser agredida y amenazada por su pareja que portaba un arma. El agresor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

22 de Enero de 2026
El arma secuestrada por la policía
El arma secuestrada por la policía

Un grave hecho de violencia de género se registró en la ciudad de Paraná, cuando personal policial detuvo a un hombre de 35 años y secuestró un arma de fuego tras una denuncia realizada por su pareja, una mujer de 32 años, en el barrio Gaucho Rivero.

 

Alrededor de las 18:45 horas se recibió un llamado en la sala de despachantes de la División 911, donde la mujer solicitó ayuda al manifestar que estaba siendo víctima de violencia por parte de su pareja. De acuerdo a su relato, el hombre la habría agredido físicamente y amenazado con un arma de fuego en una vivienda ubicada en la cortada 1008.

 

Ante la situación, se comisionaron móviles policiales de la zona y personal de la patrulla del 911 acudió de inmediato al lugar. Los efectivos lograron controlar la situación, pusieron a resguardo a la víctima y procedieron a la aprehensión del presunto agresor.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fuego, tratándose de una carabina calibre .22, que contenía cartuchería en la recámara. Además, se incautaron 31 cartuchos completos del mismo calibre.

 

El hecho fue comunicado al fiscal en turno de la Unidad de Género, doctor Gambino, quien dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales. El hombre quedó imputado por el supuesto delito de lesiones y amenazas calificadas en el contexto de violencia de género.

 

En el lugar también intervino personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

 

Temas:

Detenido Violencia de género Paraná policiales
