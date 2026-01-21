 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Paraná)

Familia santafesina protagonizó violento vuelco sobre Ruta 12, a la altura de Cerrito

El conductor de un automóvil Fiat Siena perdió el control del rodado y volcó hacia el interior de un campo con una plantación de maíz. Un hombre debió ser trasladado a Paraná a causa de una fractura en una de sus piernas.

21 de Enero de 2026
Vuelco sobre Ruta 12, a la altura de Cerrito
Vuelco sobre Ruta 12, a la altura de Cerrito Foto: Policía de Entre Ríos

El conductor de un automóvil Fiat Siena perdió el control del rodado y volcó hacia el interior de un campo con una plantación de maíz. Un hombre debió ser trasladado a Paraná a causa de una fractura en una de sus piernas.

Por formas y circunstancias que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil Fiat Siena perdió el control del rodado y volcó hacia el interior de un campo con una plantación de maíz; ocurrió pasadas las 18 de este miércoles sobre el kilómetro 497 de la Ruta Nacional 12, en cercanías al Puesto Caminero Santa María (departamento Paraná).

 

Fuentes policiales comunicaron que el rodado siniestrado se trasladaban cinco personas, entre ellas dos menores de 3 y 15 años; todos oriundos de la ciudad de Elortondo, provincia de Santa Fe.

Vuelco sobre Ruta 12, a la altura de Cerrito (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco sobre Ruta 12, a la altura de Cerrito (foto Policía de Entre Ríos)

A raíz del siniestro los involucrados fueron trasladados al hospital José María Miranda, de Cerrito, donde se constató que uno de los ocupantes, un hombre de 67 años, presentaba una fractura en una de sus piernas, por lo que debió ser derivado al Hospital San Martin de la ciudad de Paraná; mientras que el resto de las personas resultaron con lesiones leves.

 

En lugar intervino además personal de la del Puesto Caminero Santa María y ambulancias de Hospitales de Cerrito y Hasenkamp.

 

Más noticias

Temas:

Ruta Nacional 12 vuelco accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso