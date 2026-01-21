Familia santafesina protagonizó violento vuelco sobre Ruta 12, a la altura de Cerrito

Por formas y circunstancias que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil Fiat Siena perdió el control del rodado y volcó hacia el interior de un campo con una plantación de maíz; ocurrió pasadas las 18 de este miércoles sobre el kilómetro 497 de la Ruta Nacional 12, en cercanías al Puesto Caminero Santa María (departamento Paraná).

Fuentes policiales comunicaron que el rodado siniestrado se trasladaban cinco personas, entre ellas dos menores de 3 y 15 años; todos oriundos de la ciudad de Elortondo, provincia de Santa Fe.

Vuelco sobre Ruta 12, a la altura de Cerrito (foto Policía de Entre Ríos)

A raíz del siniestro los involucrados fueron trasladados al hospital José María Miranda, de Cerrito, donde se constató que uno de los ocupantes, un hombre de 67 años, presentaba una fractura en una de sus piernas, por lo que debió ser derivado al Hospital San Martin de la ciudad de Paraná; mientras que el resto de las personas resultaron con lesiones leves.

En lugar intervino además personal de la del Puesto Caminero Santa María y ambulancias de Hospitales de Cerrito y Hasenkamp.

Más noticias