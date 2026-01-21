Detuvieron a un hombre armado tras una persecución en Paraná

Durante la madrugada de este miércoles, personal policial de la Sección Guardia Especial, que se encontraba realizando recorridas preventivas en jurisdicción de Comisaría Undécima de Paraná, intervino en un procedimiento que culminó con la detención de un hombre armado.

Mientras los efectivos transitaban por calle Estrada, observaron a un grupo de personas, entre las cuales uno de los individuos se encontraba sentado sobre un motovehículo. Al intentar identificarlos presentes, este sujeto salió corriendo y abandonó el rodado en el lugar.

Se inició una persecución a pie, durante la cual el personal policial advirtió que el hombre llevaba entre sus manos un elemento que, a simple vista, aparentaba ser un arma de fuego. Tras darle alcance y reducirlo, se constató que efectivamente portaba un arma de fuego tipo pistola.

El fiscal interviniente dispuso la detención del individuo y su traslado a la Alcaldía de Tribunales, imputado por el supuesto delito de portación ilegal de arma de guerra.

Asimismo, por disposición judicial, se procedió al secuestro del arma de fuego, del motovehículo abandonado en la huida y del teléfono celular personal del detenido, quedando todos los elementos a disposición de la Justicia.